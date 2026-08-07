Image: Imago / MétéoSuisse / Unsplash, montage watson

Canicule: voici ce que la météo nous réserve la semaine prochaine

Le temps estival va encore se renforcer la semaine prochaine en Suisse, avec le retour de conditions caniculaires, alors que la sécheresse continue de mettre les sols et les forêts à rude épreuve.

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Cet été 2026 n'en finit plus d'impressionner. Les épisodes caniculaires et de forte chaleur se succèdent depuis le mois de juin et des records absolus de températures sont battus presque hebdomadairement dans les stations de mesure du pays.

Et ce n'est pas fini. Selon MétéoNews, une nouvelle vague de chaleur s'apprête à s'installer sur la Suisse.

Le retour du (très) chaud en vue

Après une fin de semaine plus douce et un week-end qui s'annonce déjà chaud, une nouvelle crête anticyclonique prendra le relais dès mardi, ramenant un intense temps estival sur l'ensemble du territoire.

La tendance thermique devrait dès lors rester à la hausse jusqu'à jeudi, avec des maximales atteignant confortablement les 35 degrés sur une large portion de la Suisse.

Voici ce qui nous attend d'ici là:

Ce week-end

Samedi, le soleil devrait s'imposer plus largement, avec quelques timides cumulus en montagne. Le mercure atteindra, et de façon homogène en Suisse romande, les 32°C en plaine.

Dimanche, le soleil dominera une bonne partie de la journée et les températures continueront de grimper légèrement, prévoit MétéoSuisse. Mais l'atmosphère deviendra également plus instable, avec des cumulus qui grossiront au fil des heures. Des orages pourront se former l'après-midi dans le Jura et les Alpes. En plaine, des averses éparses ne sont pas exclues. Maximum attendu: 33°C à Genève, 32°C à Delémont, Neuchâtel et Martigny, 31°C à Lausanne et Fribourg.

Si la pluie n'est pas totalement exclue au nord des Alpes, elle devrait être très localisée. Image: MétéoSuisse

Le début de la semaine prochaine

Lundi, le temps devrait rester assez ensoleillé malgré des nuages résiduels en début de matinée et de possibles averses. Des cumulus se formeront dès la mi-journée, avec un risque d'orages surtout sur le relief. Maximum: 33°C à Genève, 32°C à Sion et Neuchâtel.

Mardi marquera un tournant, avec un temps bien plus stable. Le soleil devrait dominer, avec des cumulus limités aux Alpes et un faible risque d'orages isolés en soirée. Le mercure oscillera à alors entre 29 et 32°C sur l'ensemble du territoire en plaine.

Le début des ennuis, encore. Image: MétéoSuisse

Le reste de la semaine prochaine

Sous l'effet d'une nouvelle zone de haute pression, qui s'étendra de l'Atlantique à la Méditerranée, les journées de mercredi et jeudi s'annoncent particulièrement chaudes, avec toujours quelques cumulus en montagne et un faible risque d'averses ou d'orages isolés, surtout dans les Alpes.

Les maximales continueront de grimper: 34°C mercredi, et jusqu'à 36°C jeudi à Genève, 35°C à Bâle ou 34°C à Bienne, Neuchâtel, Nyon et Martigny.

On commençait justement à se dire que l'été était frisquet, quelle chance! Image: MétéoSuisse

Vendredi prochain devrait rester dans la même veine, chaude et ensoleillée, avec des maximales comprises entre 33 et 35°C.

Au-delà, MétéoSuisse évoque un possible affaiblissement de la zone de haute pression, avec le passage de quelques perturbations qui pourraient amener des précipitations plus fréquentes dans la première moitié de la semaine qui suit, du 17 au 20 août.

Points de vigilance

Côté sécheresse et risques d'incendie, la situation est très tendue. Les précipitations que nous avons connues par endroits n'ont eu que peu d'effet sur l'état des sols et des forêts. Toute activité impliquant l'allumage d'un feu en pleine nature reste donc à proscrire.

La sécheresse globalisée que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois devrait encore s'aggraver cette première moitié de mois d'août, au grand dam du secteur agricole, de la petite faune et du règne végétal.

Les feux de camp, on peut oublier. Image: MétéoSuisse

(ysc)