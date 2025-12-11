Cette jeune fribourgeoise a disparu: appel à témoins
Joséphine C., 24 ans, a disparu lundi soir. Un appel à témoins a été lancé par la Police fribourgeoise, si vous avez une info appelez le 026 347 01 17.
La Police cantonale Fribourg a lancé un avis de disparition de Joséphine C., 24 ans, domiciliée à Fribourg. Selon le communiqué publié jeudi, la jeune femme a été signalée disparue le 8 décembre 2025, vers 20h.
Elle mesure 173 cm, est de corpulence mince, avec des cheveux bruns foncés et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau long brun clair doté d’un capuchon bordé de fourrure. La police précise qu’elle s’exprime en français et en allemand.
Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai la Police cantonale Fribourg au 026 347 01 17 ou à s’adresser au poste de police le plus proche. (jah)
