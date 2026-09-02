Un nouveau tournoi international devrait bientôt se disputer à la BCF Arena. Keystone

Fribourg est tout proche d’un gros coup en hockey

La ville des Dragons pourrait accueillir un nouveau Championnat du monde dans deux ans. La décision est imminente.

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Fin mai, la Suisse a appris qu’elle hébergerait à nouveau un Championnat du monde de hockey dans deux ans. Après les messieurs, c’est au tour de l’élite mondiale féminine de se retrouver sur les patinoires helvétiques, en novembre 2028. L’organisateur du tournoi avait alors précisé que les sites de compétition seraient dévoilés à l’automne.

Nous sommes début septembre, la date de l'annonce se précise mais pourtant toujours aucune information sur les deux patinoires qui recevront les matchs. Dans son édition du jour, La Liberté explique toutefois que l’organisation du championnat du monde aurait été confiée à Fribourg. «C’est le désormais ex-président de Gottéron, Hubert Waeber, qui a évoqué cette possibilité», précise le quotidien, tout en indiquant ne pas être en mesure de confirmer cette information. Zoug et Zurich seraient également candidats, et la décision finale reviendra à Swiss Ice Hockey cet automne.

Au-delà du choix de la ville hôte, l’enjeu sera également sportif et stratégique pour la fédération. Swiss Ice Hockey voit dans l’organisation de ce Mondial une occasion majeure de poursuivre le développement du hockey féminin. Selon elle, la médaille de bronze remportée par les Suissesses aux Jeux olympiques de Milan 2026 a offert un nouvel élan à la discipline. Le championnat du monde 2028 doit désormais permettre de prolonger cette dynamique et d’accroître encore l’intérêt du public pour le hockey féminin.

Si les contours du Mondial féminin 2028 restent encore à préciser, les prochains rendez-vous de l’élite masculine sont, eux, déjà connus. Les Championnats du monde se dérouleront en 2027 en Allemagne (Düsseldorf et Mannheim), en 2028 en France (Paris et Lyon), puis en 2029 en Slovaquie (Bratislava et Košice), avant une édition 2030 organisée conjointement par la Finlande et la Lettonie.

(jcz)