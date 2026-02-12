Rixe entre jeunes de Neuchâtel et Fribourg: un ado est au Chuv

Une dizaine de jeunes se sont affrontés mercredi en fin d’après-midi à Neuchâtel. Un mineur a été hospitalisé pour sa main à Lausanne.

Plus de «Suisse»

Une altercation, opposant une dizaine de jeunes des régions de Neuchâtel et de Fribourg, a eu lieu mercredi vers 17h à Neuchâtel. D’après un témoignage relayé par ArcInfo, un jeune Neuchâtelois «a été roué de coups et blessé à la main par un coup de couteau, provoquant une profonde entaille».

Le blessé aurait trouvé refuge dans un commerce voisin en attendant l’arrivée des secours. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrerait le jeune homme au sol, relate le quotidien neuchâtelois. Il aurait été sommé par son agresseur de présenter des excuses.

La rue des Gouttes d’Or, dans le quartier de Monru, à Neuchâtel. Image: screenshot googlemap

La victime a été transférée au Chuv pour y recevoir des soins. «Le pronostic vital du mineur neuchâtelois n'est pas engagé», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

En arrivant sur place dans le quartier de Monruz, la police a dû sécuriser les lieux et a recueilli les premiers témoignages. Le commissariat Intégrité corporelle et sexuelle de la police judiciaire procède actuellement à l’audition des différents protagonistes et à l’analyse des circonstances de l’altercation. (jah/avec ats)