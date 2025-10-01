4000 personnes contre l'assainissement des finances à Fribourg
Le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de la matinée, avec des débrayages, réunions et pauses allongées en divers lieux de travail. L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a rassemblé pour sa part 100 personnes, a indiqué le Syndicat des services publics (SSP).
L'HFR a joué son rôle de fer de lance, sans oublier les domaines de l'enseignement. Avec 4000 participants au total, selon les organisateurs, la journée d'action a mobilisé davantage encore que les manifestations tenues le 24 septembre, avec 3000 personnes, et le 4 juin, avec 2500 personnes, sur la place Georges-Python.
Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs, à hauteur de 70% via les dépenses et 30% via les recettes, le personnel étant touché au chapitre des premières.
Au regard du projet initial en avril, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions. (sda/ats)