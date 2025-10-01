4000 personnes contre l'assainissement des finances à Fribourg

Quelque 4000 salariés de la fonction publique et parapublique se sont mobilisés mercredi dans le canton de Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action était encadrée par les syndicats et organisations de personnel.

Le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de la matinée, avec des débrayages, réunions et pauses allongées en divers lieux de travail. L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a rassemblé pour sa part 100 personnes, a indiqué le Syndicat des services publics (SSP).

L'HFR a joué son rôle de fer de lance, sans oublier les domaines de l'enseignement. Avec 4000 participants au total, selon les organisateurs, la journée d'action a mobilisé davantage encore que les manifestations tenues le 24 septembre, avec 3000 personnes, et le 4 juin, avec 2500 personnes, sur la place Georges-Python.

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs, à hauteur de 70% via les dépenses et 30% via les recettes, le personnel étant touché au chapitre des premières.



Au regard du projet initial en avril, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions. (sda/ats)