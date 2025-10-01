bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

4000 personnes contre l'assainissement des finances à Fribourg

4000 personnes contre l'assainissement des finances à Fribourg

Quelque 4000 salariés de la fonction publique et parapublique se sont mobilisés mercredi dans le canton de Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action était encadrée par les syndicats et organisations de personnel.
01.10.2025, 16:4301.10.2025, 16:43

Le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de la matinée, avec des débrayages, réunions et pauses allongées en divers lieux de travail. L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a rassemblé pour sa part 100 personnes, a indiqué le Syndicat des services publics (SSP).

L'HFR a joué son rôle de fer de lance, sans oublier les domaines de l'enseignement. Avec 4000 participants au total, selon les organisateurs, la journée d'action a mobilisé davantage encore que les manifestations tenues le 24 septembre, avec 3000 personnes, et le 4 juin, avec 2500 personnes, sur la place Georges-Python.

Fribourg: Manifestation contre l'assainissement des finances

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs, à hauteur de 70% via les dépenses et 30% via les recettes, le personnel étant touché au chapitre des premières.

Au regard du projet initial en avril, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
«Ce n'est pas du service public»: la nouvelle émission de la SSR énerve
Pour son nouveau format de téléréalité, la SRF envoie des célébrités suisses dans un temple sud-coréen.
Le divertissement made in SRR vient de prendre un virage inattendu: celui de la téléréalité. Avec «Shaolin Challenge», la SRF (pendant alémanique de la RTS) envoie six célébrités dans un temple bouddhiste en Corée du Sud. Le concept: s’entraîner sous l’œil du maître Shaolin Shi Heng Yi et affronter ses peurs existentielles.
L’article