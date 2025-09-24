3000 manifestants contre l'assainissement des finances à Fribourg

Fribourg: Manifestation contre l'assainissement des finances

Quelque 3000 personnes ont manifesté mercredi soir à Fribourg pour protester contre le Programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Ce dernier, finalisé tout récemment, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028, avec 405 millions de francs d'économies.

Les protestataires ont délivré, après la manifestation du 4 juin qui avait réuni 2500 personnes, des revendications autour de la thématique «Non aux coupes salariales et budgétaires». Ou d'autres banderoles: «PAFE=Mort du service public», «Sauve l'HFR, un jour il te sauvera» et «Du personnel sacrifié, des services publics menacés».

Après les prises de parole sur l'emblématique place Georges-Python, le cortège s'est élancé en direction de l'Hôtel de Ville, la place abritant également dans l'Hôtel cantonal le siège du Grand Conseil, qui devra se saisir du dossier en octobre. Il est ensuite revenu au point de départ, avant la fin du rassemblement.

Action et grève

«L'objectif, c'est de faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil», a expliqué à Keystone-ATS Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP).

«Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur»

C'est aussi un signal en vue de la journée d'action et de grève du 1er octobre, estime-t-il.

En moyenne, avec les mesures touchant le personnel, pour une infirmière ou une enseignante primaire, c'est 10 000 francs de perdus en trois ans, a indiqué Gaétan Zurkinden. Sans compter toutes les coupes budgétaires qui touchent l'HFR et l'Université de Fribourg ainsi que les secteurs public et parapublic.

L'Etat de Fribourg affichait un effectif de plus de 12 800 postes en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier. Au total, la contribution demandée aux collaborateurs du canton, dont la masse salariale constitue 35% des dépenses, s’élèvera à 110 millions de francs, 13,1 millions de moins qu'initialement.

Budget imminent

Le gouvernement a abandonné la contribution de solidarité et les mesures relatives au versement du 13e salaire. En outre, il propose de ne pas indexer les salaires ces deux prochaines années et réexaminera la situation pour 2028. Enfin, le palier sera octroyé, mais décalé en septembre pour les trois prochaines années.

Le Conseil d’Etat fribourgeois a présenté le 8 septembre sa version finale du PAFE. Les mesures apportent des économies de 405 millions de francs pour les trois prochaines années, contre les plus de 490 millions annoncés en avril. Et le budget 2026 sera dévoilé pas plus tard que lundi prochain.

Au regard du projet initial, sur la base des retours de consultation et des discussions, le Conseil d'Etat a réduit les objectifs du PAFE de 89 millions au regard du plan financier et renoncé à des mesures affectant les communes pour 42 millions. Au final, sur trois ans, celles-ci subiront des charges nettes de 10 millions.

Déficit structurel

Les manifestants se sont rassemblés à l'appel de la Fédération des associations du personnel des services publics (FEDE), de la Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises (FOPIS) et du Syndicat des services publics (SSP). Ils sont venus défendre le service public et le service parapublic.

Le PAFE, qui occupe le canton depuis un an et demi, contient près de 100 mesures. En vertu d'un principe constitutionnel, Fribourg est tenu de présenter des budgets et des comptes à l'équilibre. Le Conseil d'Etat entend freiner la croissance des dépenses et augmenter les revenus, avec respectivement un rapport 70%-30%.



L'équilibre ajoute une contrainte par rapport à d'autres cantons. Le 21 mai, les députés fribourgeois avaient voté les comptes 2024 de l’Etat affichant un bénéfice de 979 090 francs, conforme au budget. Fribourg se trouve, selon l'exécutif cantonal, dans une situation de déficit structurel. Ses charges sont de l'ordre de 4,5 milliards. (sda/ats)