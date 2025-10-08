Ancien maire de Genève, Rémy Pagani figure dans les rapatriés du jour. Keystone

Les derniers Suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés

Les militants helvétiques ont atterri mercredi à Cointrin. L'ancien maire de Genève Rémy Pagani en fait partie.

Plus de «Suisse»

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été rapatriés mercredi. Neuf personnes ont atterri à Genève alors que le dernier membre de l'aventure, un binational turc, est arrivé mardi en Turquie.

A Genève-Aéroport, près de 300 manifestants ont accueilli les neuf militants suisses. Ils étaient munis de pancartes de soutien et ont entonné plusieurs slogans à la gloire de la flottille.

«Traités comme des animaux»

Ancien maire de Genève, Rémy Pagani figure dans les rapatriés du jour. A son arrivée, il a notamment remercié les manifestants pour l'accueil réservé à l'expédition.

Sans vous, on serait encore là-bas, traités comme des animaux et humiliés. Nous étions 14 entassés dans 23 m2» Rémy Pagani

La flottille suisse pour Gaza était composée de 19 membres, qui ont désormais tous été expulsés d'Israël. Le premier militant était rentré en Suisse samedi dernier à Zurich avant que huit autres personnes soient rapatriées dimanche à Genève. (jzs/ats)