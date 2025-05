Selon Pierre Maudet, le trafic chaotique à Genève résulte de «la conjonction de chantiers simultanés» (image d'archives). Keystone

Pierre Maudet a une mauvaise nouvelle pour les Genevois

En raison d'une série de travaux, le conseiller d'Etat genevois prévoit une circulation difficile au bout du lac ces prochains mois. Il demande à la population de s'armer «de patience et solidarité».

Le conseiller d'Etat Pierre Maudet annonce que la circulation à Genève demeurera difficile ces prochains mois. Le trafic est fortement ralenti au centre-ville, avec d'importants embouteillages à la clé, depuis que les Services industriels de Genève (SIG) ont ouvert un énorme chantier, il y a une dizaine de jours, à deux pas de la rade.

Dans une interview accordée à la Tribune de Genève, vendredi, le magistrat a dit entendre «le ras-le-bol et la lassitude des Genevois». Il a aussi déclaré penser aux entreprises et aux artisans «pour qui ces travaux ont un réel impact économique». Mais il demande à la population de s'armer «de patience et solidarité».

Priorité à certains utilisateurs de la route

Selon Pierre Maudet, le trafic chaotique en ville résulte de «la conjonction de chantiers simultanés». Le conseiller d'Etat a fait remarquer que ces dernières années, une série de travaux a été repoussée et «doit se faire maintenant en raison des risques de sécurité», par exemple la rénovation des conduites de gaz.

Si le département des mobilités dirigé par Pierre Maudet «n'a pas son mot à dire» sur les ouvertures et les fermetures de chantiers des SIG ou de la Ville de Genève, il peut en revanche peser sur la coordination du trafic. Le conseiller d'Etat promet d'empoigner davantage de ce levier.

La priorité sera donnée à certains utilisateurs de la route. Le magistrat va rechercher des «moyens concrets pour permettre aux véhicules d'urgence, aux professionnels et aux transports publics d'être prioritaires le temps des travaux». Les déplacements privés et les frontaliers seront relégués au second rang des préoccupations. (jzs/ats)