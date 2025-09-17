Genève bannit 200 autobus en Tunisie

bien ensoleillé19°
Genève envoie 200 autobus à Tunis

Près de 200 bus genevois auront une seconde vie à Tunis.
17.09.2025, 16:1817.09.2025, 16:18
Des bus trop vieux pour Genève, pas pour Tunis.Keystone

Les Transports publics genevois (TPG) offrent près de 200 bus thermiques à la Société des transports de Tunis (Transtu), qui s'occupera de les déplacer de l'autre côté de la Méditerranée. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'électrification complète des véhicules des TPG d'ici à 2030.

Le contrat de donation a été signé mercredi par les deux sociétés au siège des TPG, a annoncé la régie publique autonome. Les bus thermiques exploités par l'opérateur genevois, qui seront remplacés par des bus électriques, seront donnés à Transtu sur une période de quatre ans à partir de janvier. Leur transport sera pris en charge et assuré par l'opérateur tunisien.

Le reclassement des véhicules permet de prolonger leur durée de vie et de favoriser le développement des transports publics, relèvent les TPG. Ce don palliera la vétusté de la flotte de Transtu et l'immobilisation d'une partie des véhicules due à l'absence de pièces de rechange. Des problèmes qui expliquent pourquoi la fréquentation de l'opérateur a baissé de 335 millions de voyageurs en 2010 à 113 millions en 2023. (jah/ats)

