L'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado Keystone

L'Italie pose ses conditions au retour de son ambassadeur

L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse pour protester contre la libération de Jacques Moretti. Elle veut collaborer à l'enquête pour «déterminer les responsabilités dans le massacre de Crans-Montana».

Plus de «Suisse»

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a reçu lundi à Rome l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Celui-ci a été rappelé samedi à Rome à la suite de la décision vendredi du Tribunal des mesures de contraintes valaisan d'ordonner la libération de Jacques Moretti.

C'est ce qu'a annoncé lundi soir le palais Chigi, siège du gouvernement, rapportent les agences italiennes ansa et adnkronos. Le secrétaire d'Etat Alfredo Mantovano, bras droit de Meloni, et l'avocate générale de l'Etat Gabriella Palmieri Sandulli ont participé à la réunion.

Selon le communiqué, «il a été décidé de subordonner le retour en Suisse de l'ambassadeur au lancement d'une collaboration effective entre les autorités judiciaires des deux Etats et à la constitution immédiate d'une équipe d'enquête commune afin de déterminer, sans plus tarder, les responsabilités dans le massacre de Crans-Montana».

La décision de libérer le propriétaire du bar «Le Constellation» a encore renforcé ce week-end le mécontentement de l'Italie. La Suisse s'est elle montrée compréhensive et a rappelé le principe de séparation des pouvoirs dans le traitement de l'incendie de Crans-Montana. (jzs/ats)