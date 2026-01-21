Le congé parental genevois serait une première en Suisse (image d'illustration). Image: Shutterstock

Genève pourrait devenir un pionnier du congé parental

Le congé parental cantonal de 24 semaines se rapproche à Genève. Les partisans espèrent une entrée en vigueur en 2027.

Le canton de Genève fait un grand pas en direction d'un congé parental de 24 semaines. Une première en Suisse.

La RTS rappelle que le texte avait été accepté en votation cantonale en 2023 avant d'être suspendu par la Confédération pour des raisons juridiques. Son financement était ainsi incompatible avec le droit fédéral et une autorisation permettant aux cantons de prendre en charge un rallongement des deux semaines de congé paternité déjà existantes s'avérait nécessaire.

Cette restriction a finalement pu être levée en adaptant à Berne la loi sur les allocations pour perte de gain, rapporte la RTS, ce qui ouvre la voie à d'autres cantons pour faire de même.

Encore deux étapes

Pour rappel, le texte visait à compléter l'actuel congé maternité de seize semaines, par huit semaines pour l'autre parent. Soit 24 semaines en tout.

Joint par la RTS, Aurélien Barakat, président du parti vert'libéral genevois, à l’origine du projet, se dit satisfait «de pouvoir aller de l'avant» et dit espérer une entrée en vigueur pour janvier 2027. Le texte doit toutefois encore être validé par le Parlement et voté par le Grand Conseil genevois. (jzs)