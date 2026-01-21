assez ensoleillé-4°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève pourrait devenir un pionnier du congé parental

Genève fait un pas vers un congé parental de 24 semaines.
Le congé parental genevois serait une première en Suisse (image d'illustration).Image: Shutterstock

Genève pourrait devenir un pionnier du congé parental

Le congé parental cantonal de 24 semaines se rapproche à Genève. Les partisans espèrent une entrée en vigueur en 2027.
21.01.2026, 11:4321.01.2026, 11:43

Le canton de Genève fait un grand pas en direction d'un congé parental de 24 semaines. Une première en Suisse.

La RTS rappelle que le texte avait été accepté en votation cantonale en 2023 avant d'être suspendu par la Confédération pour des raisons juridiques. Son financement était ainsi incompatible avec le droit fédéral et une autorisation permettant aux cantons de prendre en charge un rallongement des deux semaines de congé paternité déjà existantes s'avérait nécessaire.

Berne fait un pas inattendu vers un congé parental plus long

Cette restriction a finalement pu être levée en adaptant à Berne la loi sur les allocations pour perte de gain, rapporte la RTS, ce qui ouvre la voie à d'autres cantons pour faire de même.

Encore deux étapes

Pour rappel, le texte visait à compléter l'actuel congé maternité de seize semaines, par huit semaines pour l'autre parent. Soit 24 semaines en tout.

Joint par la RTS, Aurélien Barakat, président du parti vert'libéral genevois, à l’origine du projet, se dit satisfait «de pouvoir aller de l'avant» et dit espérer une entrée en vigueur pour janvier 2027. Le texte doit toutefois encore être validé par le Parlement et voté par le Grand Conseil genevois. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Les plus belles chutes d'enfants à ski (promis, c'est gentil)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une étude suisse casse un mythe sur les voitures électriques en Afrique
Dans de nombreux pays africains, les véhicules électriques pourraient devenir économiquement compétitifs bien avant 2040. C’est ce que montre une nouvelle étude suisse.
Quand on pense à la mobilité en Afrique, on imagine surtout des pick-up puissants soulevant des panaches de poussière sur des routes sablonneuses, et beaucoup plus rarement des voitures électriques.
L’article