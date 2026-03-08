A Vevey, la sécurité à la gare aura peut-être coûté son siège au syndic. Keystone

Le syndic de cette ville romande risque de perdre son poste

Yvan Luccarini a fait un score catastrophique dimanche. Il paie plusieurs maladresse survenues durant son mandat.

Le syndic de Vevey Yvan Luccarini a subi une grosse contre-performance lors du 1er tour à la Municipalité de Vevey. L'élu de Décroissance Alternatives n'arrive qu'en douzième position avec seulement 1450 voix, soit à peine 25% des suffrages.

Le syndic semble être sanctionné pour ses longues absences à l'exécutif en raison de problèmes de santé, sa rupture de collégialité sur les vidéos de surveillance à la gare, sans compter de nombreuses critiques à son égard.

C'est la sortante Laurie Willommet (PS) qui arrive en tête de ce premier tour, qui se termine sur un ballotage général, avec 47% des suffrages.

Elle devance le sortant Antoine Dormond (Vert) avec 43%, la nouvelle Johanne-Saskia Gay (PS) avec 39,5%. Pascal Molliat (Vevey Libre), Gabriela Kämpf (Décroissance Aternatives) et Alexandra Melchior (Verte), tous sortants, suivent ensuite.

Derrière, le sortant Vincent Imhof (Vert'lib) devance de justesse un trio de candidats PLR. La députée de la gauche radicale au Grand Conseil Elodie Lopez arrive, elle, en 11e position, juste devant le syndic. (ats)