Cet hôtel genevois est géré uniquement par des femmes

A l'occasion d'Octobre Rose, le Home Swiss Hotel, établissement genevois entièrement géré par une équipe féminine, s'associe à l'événement On pose pour le rose, une initiative de sensibilisation au cancer du sein.

Le 12 octobre prochain, Genève se pare de rose pour une édition inédite de l'événement On pose pour le rose qui posera ses valises aux Home Swiss Hotel. Situé au cœur de Genève, cet hôtel a une particularité: il est géré exclusivement par des femmes.

Un hôtel féminin, un choix humain

Depuis sa réouverture en 2016, le Home Swiss Hotel s’est peu à peu constitué une équipe entièrement féminine, une particularité qui s’est imposée naturellement. En effet, l'établissement est dirigé par un trio de femmes, avec à sa tête Julie Anne Cottin, qui en est la directrice depuis mars 2017. Si l'équipe est exclusivement féminine, cela n’a jamais été un critère de recrutement délibéré.

«Ce n'était pas forcément un choix, mais nous cherchions avant tout des qualités humaines, une certaine douceur et chaleur dans l'accueil, des traits que l'on retrouve souvent chez les femmes» Julie Anne Cottin

Ce caractère 100% féminin est, aujourd’hui, une véritable force pour l'hôtel, tant sur le plan de la gestion interne que dans la relation avec la clientèle. Au cœur de cette dynamique? La communication, nous explique la directrice. Une «force qui favorise une meilleure collaboration et compréhension au sein de l’équipe», souligne-t-elle. Cette écoute mutuelle renforce la cohésion entre les collaboratrices et se reflète dans la qualité du service offert aux clients.

Home Swiss Hotel à Genève. Image: Home Swiss Hotel

«Il y a peut-être un peu plus d’empathie, ce qui permet de proposer un service sur mesure et de faire en sorte que nos clients se sentent "comme à la maison"» Julie Anne Cottin

Une attention particulière donc qui constitue l'une des signatures de l'hôtel, souvent reconnue par une clientèle fidèle et sensible à cette approche bienveillante.

Bien que l’hôtel ne propose pas de mesures spécifiques telles que des congés menstruels ou des périodes de maternité prolongées, Julie Anne Cottin insiste sur l'importance de l'écoute au sein de l'équipe.

«Nous sommes à l’écoute de nos collaboratrices et faisons le maximum pour qu’elles trouvent le parfait équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de famille»

Cette flexibilité, combinée à une gestion attentive des besoins individuels, contribue à créer un environnement de travail harmonieux, où chaque membre de l’équipe peut donc s’épanouir.

Un engagement naturel pour Octobre Rose

Le lien entre le Home Swiss Hotel et l'événement On pose pour le rose s'est noué presque spontanément. L'enthousiasme a été immédiat de la part de l'équipe, nous raconte Sonia Candolfi, photographe bénévole et organisatrice de l'événement.

«Quand j'ai contacté Cécile, j'ai tout de suite senti l'enthousiasme. Et ça a été déterminant pour choisir l'hôtel» Sonia Candolfi

Pour l’équipe féminine de l'hôtel, cette cause résonne d'une manière toute particulière. «En tant que femmes, nous sommes toutes touchées par le cancer du sein. Nous connaissons toutes quelqu'un, de près ou de loin, qui a traversé cette épreuve», confie Julie Anne Cottin. Pour elle, tout comme pour son adjointe Cécile, cette participation est une évidence.

«Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais c'est beaucoup pour ces femmes qui traversent un moment difficile de leur vie, et pour soutenir la recherche» Julie Anne Cottin, directrice de l'hôtel

Un lieu de solidarité et d'humanité

Plus qu'un simple hôtel, le Home Swiss Hotel devient ainsi un acteur à part entière de la mobilisation pour Octobre Rose. Dans une ambiance chaleureuse et humaine, l’établissement reflète les valeurs de solidarité et d'entraide qui animent chaque membre de son équipe. Les participantes à cette édition genevoise de On pose pour le rose auront donc accès à deux appartements ainsi que la terrasse pour les séances photos proposées.

L'événement du 12 octobre, qui accueillera des femmes venues poser pour la cause, s'inscrit dans cette dynamique de soutien et de visibilité, un moment de partage où chaque cliché symbolisera une étape vers une plus grande sensibilisation.