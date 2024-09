L'initiative «On pose pour le rose» s'invite à Genève pour la première fois le 12 octobre prochain. Image: Shutterstock

Genève accueille un événement inédit pour Octobre Rose

Le 12 octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, la ville accueillera un événement participatif et original au profit de la recherche contre le cancer.

La cité de Calvin s'apprête à accueillir un événement empreint de solidarité: On pose pour le rose. Ce rendez-vous, prévu le 12 octobre 2024 à Genève s'inscrit dans une dynamique internationale de soutien à la recherche contre le cancer du sein. Lancé initialement en France et déjà accueilli à Séville, ce projet caritatif pose pour la première fois ses valises en Suisse.

L'objectif? Soulever des fonds au profit de la recherche contre le cancer du sein avec une séance photo qui nous invite à «prendre la pose devant nos photographes bénévoles, mais surtout à passer un moment de bienveillance et de convivialité tout en faisant une bonne action» au Home Swiss Hôtel à Genève. Un établissement géré uniquement par des femmes.

Comment ça marche?

Les participantes sont invitées à venir se faire prendre en photo par deux photographes bénévoles, Sonia Candolfi et Ophélie Authier, en échange d'un don d'une trentaine de francs qui sera intégralement reversé à la Ligue Suisse contre le cancer. Une mini séance photo de 15 minutes leur est proposée avec la photographe de leur choix au cours de laquelle elles peuvent se sentir «belles, libres et solidaires». Pour celles qui le souhaitent, une option de maquillage est également disponible avant la séance photo, pour une durée supplémentaire de 15 minutes.

Les participantes sont encouragées à venir profiter de cette journée pour se sentir soutenues, entourées et engagées dans une démarche collective. Chacune à son échelle peut apporter une pierre à l’édifice de la lutte contre le cancer du sein. Chaque instant passé devant l'objectif devient une contribution à la cause, un geste pour les femmes qui luttent contre cette maladie.

Une séance photo mais pas seulement

L’événement se déroulera donc le 12 octobre 2024 de 9h à 17h, afin d'offrir un large créneau horaire pour permettre à une vingtaine de femmes de poser devant l'objectif. Une équipe de bénévoles motivée et dévouée sera présente tout au long de la journée pour accueillir les participantes, les accompagner dans leur parcours et veiller au bon déroulement des séances photo. Que ce soit à l'accueil ou à l’accompagnement sur le plateau photo, chaque poste sera occupé par des bénévoles qui mettent leur énergie et leur savoir-faire au service de cette noble cause.

En plus des séances photo, une nutritionniste interviendra dans l'après-midi pour animer deux ateliers afin d'en savoir plus sur la nutrition aux bienfaits anti-inflammatoires notamment. Originaire d'Yvonand, l'objectif de Cindy est de «sensibiliser à l’importance des choix alimentaires et de cultiver des habitudes qui vous placeront au centre de vos priorités».

Ces sessions permettront ainsi aux participantes d’en apprendre plus sur l’importance d’une alimentation saine dans la prévention du cancer. Il s’agit d’une occasion idéale pour approfondir ses connaissances tout en participant à une action collective en faveur de la recherche. Cet aspect éducatif renforce l’impact de l’événement en offrant un accompagnement global aux participantes.

Comment participer?

Il est possible de s’inscrire à l’événement en amont pour réserver une séance photo et sa place à l'atelier nutrition sur le site internet de l'association. L’organisation encourage un maximum de femmes à participer, que ce soit pour la cause, pour passer un bon moment entre amies ou simplement pour s’offrir une parenthèse bienveillante dans leur quotidien. Chaque participation, qu’elle soit petite ou grande, contribue directement à financer la recherche contre le cancer du sein.