Genève a pris une décision sur l'avenir de ses brumisateurs géants

Cet été, les Genevois ont pu profiter de sept brumisateurs installés dans la ville. Retour sur cette expérience.

Plus de «Suisse»

Voici un exemple de brumisateur géant installé dans la ville de Zurich, utilisé comme mesure pour lutter contre les îlots de chaleur. Keystone

Les dispositifs de brumisation installés dans les espaces publics genevois durant l'été 2024 sont en train d’être démontés. L'initiative accueillie favorablement par les habitants sera reconduite l'année prochaine.

Soucieuse de trouver des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser l’utilisation du domaine public même lorsqu’il fait très chaud, la Ville de Genève a choisi de tester des dispositifs de brumisation pour la première fois cet été. Constitués d’une structure tubulaire avec des buses et couverte d’une toile, ils ont été déployés sur sept emplacements exposés au soleil et très fréquentés par le public, rappelle la Ville jeudi dans un communiqué.

Les brumisateurs ont été installés à la place Bel-Air, à la Rotonde des Pâquis, sur la Plaine de Plainpalais, à la Place Pré-l'Evêque, à l’avenue des Tilleuls, à la place Longemalle et à la place Chandieu. Preuve de leur succès, lors de son démontage, le compteur du dispositif installé à la Rotonde des Pâquis avait enregistré plus de 13 000 activations de brume.

En termes de consommation d'eau, les dispositifs ont été conçus pour optimiser l'utilisation de ressources tout en maximisant l'efficacité du rafraîchissement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan climat de la Ville visant à adapter les espaces publics aux défis climatiques. (lal/ats)