dégagé13°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève: les loyers des coopératives sont 40% moins chers

A Genève, les loyers des coopératives sont 40% moins chers

Les locataires de coopératives paient environ 40% de moins que les locataires de logements sur le marché libre à Genève, a indiqué mercredi l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). La différence est beaucoup plus marquée pour les logements anciens.
10.09.2025, 22:3810.09.2025, 22:38
Plus de «Suisse»

L'écart oscille entre -42% et -36% selon le nombre de pièce, explique l'OCSTAT sur son site internet. Cette différence s'explique par le fait que les coopératives fixent leurs loyers sur la base des coûts. Sans investissement important, comme avec des appartements neufs, ils restent stables.

Hors coopératives, les loyers sont fixés pour «permettre au bailleur de générer un rendement», explique l'OCSTAT. Ces loyers augmentent souvent lors d'un changement de locataire, ce qui creuse l'écart avec celui des coopérateurs au fil du temps.

Ces montants concernent l'ensemble des logements à loyer libre actuellement occupés, prévient l'OCSTAT. Ils ne sont donc pas représentatifs des loyers qu'on retrouve sur le marché. Les loyers attribués ces derniers mois sont plus élevés. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Violente altercation près de Neuchâtel: deux hommes hospitalisés
Une bagarre violente a éclaté mardi dans un immeuble de Hauterive. Deux hommes hospitalisés, enquête ouverte par la police
Une violente altercation entre deux hommes, des Suisses de 20 et 31 ans, a éclaté mardi dans un immeuble à Hauterive (NE), l’un des protagonistes ayant été sérieusement blessé au dos par un objet tranchant. L’autre, en état de décompensation, a causé divers dommages.
L’article