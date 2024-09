Occupation de l'Uni de Genève en mai dernier. keystone

Scandale de l'agenda étudiant: l'Uni de Genève a pris une décision

Le syndicat étudiant de l'Université de Genève sauve sa tête. Pour le moment du moins. Le rectorat semble vouloir apaiser une situation pleine de tensions.

La CUAE, le syndicat étudiant de l'Université de Genève (Unige), risquait la dissolution en raison de son agenda 2024-2025 controversé. Un ultimatum, assorti d'un délai de dix jours, lui avait été fixé jusqu'au jeudi 26 septembre à minuit. Verdict: la CUAE sauve sa tête, du moins pour l'instant, a appris watson ce vendredi après-midi. Le syndicat étudiant devait s'engager à arrêter la distribution de l'agenda faisant polémique.

Le service de presse de l'Unige communique la décision prise par le rectorat à ce sujet:

«La CUAE ayant actuellement suspendu la diffusion de son agenda 2024-2025, la question d’une éventuelle suspension de sa reconnaissance ne se pose plus en l’état. Le Rectorat attend désormais de la CUAE des propositions de mise en conformité pérenne de l’agenda 2024-2025, aux normes et valeurs promues par la Charte d’éthique et de déontologie des Hautes écoles universitaire et spécialisée. Le dossier suit son cours et l’Unige ne communiquera pas d’autres informations à ce stade.» Service de presse de l'Unige

Que doit-on comprendre par «mise en conformité pérenne de l’agenda 2024-2025»? Cela n'est pas très clair. En effet, comment rendre conforme à une charte d'éthique et de déontologie quelque chose qui existe déjà, qui plus est sous forme imprimée? Selon une source universitaire, cela pourrait consister en l'adjonction de stickers aux pages jugées problématiques, afin d'y apporter des éléments explicatifs et de contexte.

Les deux points contestés, à la fois par la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad) et le rectorat, sont le slogan «Free Palestine from the river to the sea» (Palestine libre de la rivière à la mer) et le rappel d'une prise d'otages en 1970 par le Front populaire de libération de la Palestine.



Le rectorat est-il pressé de refermer un contentieux dans un moment de fortes tensions sur la campus, alimentées par la guerre à Gaza et le conflit au Sud-Liban? Cela n'est pas exclu. Qu'en sera-t-il du prochain agenda de la CUAE? Devra-t-il obtenir l'accord du rectorat avant impression? La commission des taxes de l'Unige attribuant les subventions, dont celle de 30 000 francs nécessaire à la réalisation de l'agenda 2024-2025, fera-t-elle, elle aussi, l'objet de plus d'attention? Ces questions restent en suspens.

De son côté le service de presse de l'Unige n'était pas en mesure de dire à quel moment la CUAE a cessé de distribuer son agenda.

«Le 7 octobre, début du génocide»

Selon un observateur présent sur place, l'agenda n'a pas été distribué, jeudi soir, lors de l'assemblée générale (AG) de la Coordination étudiante pour la Palestine (CEP), tenue à Uni-Dufour, l'accès à Uni-Mail ayant été interdit à l'AG.

A cette occasion, au moment de clore la réunion de la CEP à Uni-Dufour, un jeune homme a appelé l'assistance à être particulièrement attentive au sujet de trois prochaines dates, dont celle du «7 octobre, début du génocide», omettant visiblement de mentionner les massacres du Hamas perpétrés ce jour-là – nous ignorons si la CEP a évoqué plus tôt au cours de son AG ces massacres-là.