Atterrissage de Donald Trump à l'aéroport de Genève en vue du sommet du G7 à Evian, le lundi 15 juin 2026. Image: Keystone

Pourquoi la police risque de débarquer dans votre avion à Genève

Dimanche 14 juin, à la veille du G7, un avion d'une compagnie low cost a fait l'objet d'un contrôle policier lors de son arrivée sur le tarmac genevois. D'autres vols seront-ils concernés? Réponses.

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Tarmac de l'aéroport de Genève, dimanche 14 juin. Alors que la manifestation anti-G7 bat son plein dans la Cité de Calvin, à la veille du sommet qui se tiendra jusqu'au 17 juin, un avion d'une compagnie low cost vient d'atterrir.



Les passagers sont encore assis lorsque l'équipage leur adresse un message: le débarquement ne se fera pas tout de suite, car un contrôle de police va avoir lieu. Coïncidence? Ou impact du G7 à la frontière suisse?



Les policiers arrivent calmement dans l'avion, le traversent et restent au fond. Un laps de temps relativement court s'écoule avant qu'ils ne ressortent. Ils restent toutefois devant les portes de l'avion durant le débarquement.



Les images: Vidéo: watson

«Garantir la sécurité du sommet »

Contacté, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) confirme que le Conseil fédéral a bel et bien réintroduit, à la demande du canton de Genève, «les contrôles aux frontières intérieures avec la France à l’occasion du G7 pour garantir la sécurité du sommet». Le dispositif de l'OFDF a également été renforcé à l'égard des autres pays voisins. Donatella Del Vecchio, porte-parole, précise:

«Cette réintroduction permet de contrôler des personnes, même en l’absence de soupçons» Donatella Del Vecchio, porte-parole de l'OFDF.

Des contrôles qui ne sont pas systématiques

D'autres vols seront-ils concernés ces prochains jours? Pour des «raisons de tactique», aucune information sur des vols spécifique n'est donnée par les autorités. En revanche, l'OFDF indique que les contrôles ne sont pas systématiques et qu'ils sont réalisés «sur la base d'une analyse des risques et de la situation».

«Ainsi, c’est bien l’OFDF qui contrôle les personnes qui entrent en Suisse via l’aéroport de Genève»

Et de conclure en rappelant que certains voyageurs pourront faire l'objet d'un contrôle d'identité au bureau de douane de l'aéroport.