Trois ouvriers avaient perdu la vie dans l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare. Image: KEYSTONE

Graves défaillances: cinq inculpés dans le drame de Malley

La justice vaudoise a inculpé cinq personnes après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly (VD) en juillet 2024. L'enquête pourrait désormais viser d'autres responsables.

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Deux ans après l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare à Prilly, qui avait causé la mort de trois ouvriers et blessé onze autres le 12 juillet 2024, le Ministère public vaudois a inculpé cinq personnes, indique 24 heures.

Les cinq inculpés, liés à l'entreprise Roth Echafaudages, sont notamment poursuivis pour homicide et lésions corporelles par négligence, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence. L'enquête a mis en évidence de graves défaillances dans la planification, le montage, le contrôle et la communication, ainsi que des insuffisances de qualification.

La procédure se poursuit et pourrait viser d'autres responsables, y compris au sein de la direction de Roth Echafaudages ou d'autres entreprises du chantier. Les contrôles de sécurité, notamment ceux impliquant la Suva, seront également examinés. (jzs/ats)