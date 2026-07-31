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Graves défaillances: cinq inculpés dans le drame de Malley

Les services de secours travaillent suite a l&#039;effondrement d&#039;un echafaudage de la tour en bois Malley Phare le vendredi 12 juillet 2024 a Prilly pres de Lausanne. Plusieurs personnes ont ete ...
Trois ouvriers avaient perdu la vie dans l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare. Image: KEYSTONE

Graves défaillances: cinq inculpés dans le drame de Malley

La justice vaudoise a inculpé cinq personnes après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly (VD) en juillet 2024. L'enquête pourrait désormais viser d'autres responsables.
31.07.2026, 07:1431.07.2026, 07:16

Deux ans après l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare à Prilly, qui avait causé la mort de trois ouvriers et blessé onze autres le 12 juillet 2024, le Ministère public vaudois a inculpé cinq personnes, indique 24 heures.

Les cinq inculpés, liés à l'entreprise Roth Echafaudages, sont notamment poursuivis pour homicide et lésions corporelles par négligence, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence. L'enquête a mis en évidence de graves défaillances dans la planification, le montage, le contrôle et la communication, ainsi que des insuffisances de qualification.

Drame de Malley: enquête sur une possible négligence

La procédure se poursuit et pourrait viser d'autres responsables, y compris au sein de la direction de Roth Echafaudages ou d'autres entreprises du chantier. Les contrôles de sécurité, notamment ceux impliquant la Suva, seront également examinés. (jzs/ats)

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de Margaux Habert
Thèmes
Des échafaudages s'effondrent à Prilly-Malley.
Video: watson
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