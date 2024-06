Esclavage à Genève: des anciens employés témoignent

Martullo-Blocher se fait remettre à l'ordre à cause d'une sale habitude

La police peut vous suivre et vous mettre une amende à ces conditions

«En Europe, on ne parle pas de la Suisse, considérée comme un pays méconnu»

Le procès se poursuit jeudi, à 08h45, avec l'audition de la dernière plaignante et les dépositions des différents témoins. (jch/ats)

Elle a aussi déclaré que ses loisirs en Suisse étaient de promener le chien et d'écouter les enfants Hinduja jouer de la musique.

Le plaignant a également précisé qu'il était mieux payé à Genève qu'à Cannes ou en Inde, mais qu'il y avait aussi plus de travail quand il était sur les bords du Léman. Le premier procureur Yves Bertossa a indiqué qu'en moyenne, l'ancien employé des Hinduja percevait un salaire mensuel de 300 francs.

Les juges n'ont pas donné suite à ces requêtes et l'interrogatoire du plaignant a pu se tenir, même si le tribunal en a limité sa durée. Le cuisinier a notamment travaillé dans la maison que les Hinduja possèdent à Cologny (GE) à deux reprises, de 2008 à 2009 et de 2017 à 2018.

Les avocats de la défense ont multiplié les incidents. Ils ont émis des doutes sur l'interprète chargée de traduire les propos du plaignant de l'hindi vers le français. Ils ont aussi remis en cause la capacité de l'ex-cuisinier des Hinduja à répondre aux questions, en raison de sa santé chancelante et des médicaments qu'il prend.

Plus de «Suisse»

Un ancien cuisinier et une ex-nounou de la richissime famille indienne ont témoigné mercredi sur leurs conditions de travail, accablant un peu plus les accusés.

Un youtubeur ouvre un énième fast-food et c'est l'émeute

Les plus lus

Interdiction des symboles nazis à Genève: cet UDC en veut à son parti

Genève est le premier canton à interdire les symboles de haine dans l'espace public. L'initiative est partie du conseiller national UDC Thomas Bläsi. Petit-fils d'un survivant des camps de concentration, il exprime des critiques à l'égard de ses camarades de parti.

Le vote aurait difficilement pu être plus clair: 85% des Genevois ont voté dimanche pour l'interdiction des symboles de haine. Les emblèmes nazis tels que la croix gammée et les insignes SS doivent définitivement disparaître de l'espace public. Au niveau national, le Conseil fédéral élabore actuellement les bases légales d'une telle interdiction. Ce printemps, le Conseil national et le Conseil des Etats ont pris cette décision après des années de tergiversations.