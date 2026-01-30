ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Genève

L'eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny (GE)

L&#039;eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny (GE)
Keystone

L'eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny (GE)

Depuis mercredi, quelque 700 personnes habitant à Satigny (GE) devaient bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser pour les usages domestiques. Le chimiste cantonal a recommandé de lever les restrictions.
30.01.2026, 19:0430.01.2026, 19:04

L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement dans les hameaux de Bourdigny, Choully et Peissy de la commune de Satigny (GE). Les résultats des analyses effectuées de manière régulière depuis mercredi démontrent l'absence de pollution bactériologique dans le réseau desservant 185 adresses.

Le chimiste cantonal a recommandé de lever les restrictions concernant l'utilisation de l'eau, ont indiqué vendredi en début de soirée les Services industriels de Genève (SIG). Depuis mercredi, quelque 700 personnes devaient bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser pour les usages domestiques. Des bouteilles d'eau avaient aussi été distribuées.

Incident technique dans un réservoir d'eau

La régie publique craignait une contamination de l'eau portable par des bactéries à la suite d'une potentielle entrée d'air dans le réseau en raison d'un incident technique dans un réservoir d'eau. Des prélèvements et analyses ont été réalisés immédiatement.

Les habitants sont invités à ouvrir prudemment les robinets d'eau froide pour laisser l'air s'échapper et à laisser l'eau couler deux à trois minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente. Une notification SwissAlert a signalé la fin de l'alerte. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Tout n'est pas lié à l'immigration»: les enseignants taclent l'UDC
Plus de dictées, plus de calcul mental et moins d'enfants non francophones par classe. Voici les solutions proposées par l'UDC pour résoudre «la crise de l'école obligatoire». Le syndicat des enseignants n'est pas convaincu.
L'UDC a plein d'idées pour résoudre ce que la parti décrit comme une crise de l'école obligatoire en Suisse. Le week-end dernier, l'UDC a présenté son nouveau programme éducatif. Celui-ci préconise notamment plus de dictées, davantage de calcul mental et l'apprentissage par cœur de poèmes, afin d'enrayer la baisse des performances dans les écoles suisses.
L’article