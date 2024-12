Google lance une offre de médias en Suisse avec un détail intéressant

«J'espère que Poutine nous lit et tremble»

La SSR renonce à 35 millions et cela cache une «tactique»

À l'échelle internationale, Google a signé des contrats News Showcase avec plus de 2800 publications. Avec son lancement en Suisse, le produit est disponible dans 31 pays.

L'Australie veut taxer Google et Meta, la Suisse pourrait suivre

Répondant au nom de Google News Showcase, la plateforme permet aux éditeurs participants de s'adresser à leurs lecteurs grâce à une sélection de contenus rédactionnels sur Google News et Discover, précise mardi Google.

Google lance mardi sa compilation d'informations de presse en Suisse. Par l'entremise du programme de licence Google News Showcase, le géant californien de l'internet mettra en vitrine des articles des éditeurs CH Media (qui édite watson), NZZ, Ringier, Somedia, Tamedia et du groupe 20 Minutes, ces deux derniers représentant des unités de TX Group.

Vers une inscription du «stalking» dans le code pénal suisse

Le «stalking», ou harcèlement, doit figurer dans le code pénal suisse en tant qu'infraction spécifique. Le Conseil des Etats est entré en matière lundi, par 32 voix contre 7, sur un projet en ce sens. Le Conseil fédéral y est aussi favorable.

Le «stalking» cause des dommages psychiques, physiques et économiques, a relevé pour la commission Céline Vara (Vert-e-s/NE). Le phénomène s'est amplifié ces dernières années, notamment à cause des réseaux sociaux. Des enfants, des adolescents, mais aussi des femmes voient leur vie «pourrir», selon la Neuchâteloise.