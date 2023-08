CFF Cargo est responsable de l'accident et doit prendre des mesures

Des détecteurs de déraillement pourraient cependant être la solution pour détecter plus tôt un déraillement grâce à des capteurs numériques. Mais il faudra encore des années avant que cette solution ne soit opérationnelle. Car il s'agit de centaines de milliers de wagons de marchandises en Europe .

Mais il ne faut pas perdre de vue la proportionnalité. Si l'on tente de réduire un tel risque résiduel, cela coûtera «incroyablement cher (...). Ce ne serait pas la bonne priorité ». Peter Füglistaler ne voit pas de raison de contrôler plus sévèrement les trains après cet accident: «le Gothard est sûr», affirme-t-il.

«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal, et au pire moment

CFF Cargo porte la responsabilité en tant que transporteur de marchandises, selon Füglistaler. La filiale des CFF est «en charge de la sécurité de l'exploitation» et doit prendre les dispositions nécessaires. C'est elle qui doit contrôler les wagons avant le départ et par conséquent en assumer la responsabilité. Ce serait le cas, même s'il s'avérait que le wagon qui a déraillé après la rupture d'un disque de roue provenait d'Allemagne, précise le fonctionnaire.

