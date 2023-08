Depuis mercredi matin, certains trains sont de retour dans le tunnel du Gothard. Image: KEYSTONE

Des trains circulent à nouveau dans le tunnel du Gothard

Certains trains peuvent à nouveau emprunter le tunnel du Gothard. Mais il s'agit pour l'heure uniquement des trains de marchandises. Les voyageurs, eux, doivent toujours s'armer de patience.

Après le déraillement survenu il y a environ deux semaines, les premiers trains de marchandises ont emprunté mercredi matin le tunnel de base du Gothard.

À 7h30, 21 trains étaient en circulation et l'exploitation se déroulait comme prévu, a déclaré un porte-parole des CFF interrogé par Keystone-SDA.

Le tube a été mis en service comme prévu à minuit, précise à Keystone-ATS le porte-parole. La cadence sera continuellement augmentée au cours de la journée, jusqu'à ce que quatre trains par heure puissent circuler dans les deux sens dans l'après-midi. Cela correspond à près de 100 trains de marchandises par jour.

Il ne s'agit pour le moment que du trafic des marchandises. Les voyageurs, eux, devront continuer à emprunter la ligne panoramique, rallongeant les temps de parcours d'environ une heure, et ce pour une durée indéterminée.

Sur leur site, les CFF précisent que dès le jeudi 24 août, «l’offre sur la ligne panoramique s’améliorera et il y aura à nouveau plus de places assises». En outre, les CFF proposent à nouveau des billets dégriffés au départ et à destination du Tessin.(ats/max)

