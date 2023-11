Le déraillement d'un train de marchandises en août dernier a causé d'importants dégâts dans le tunnel du Gothard. Keystone

Les Tessinois sont fâchés contre les CFF

Le retour à la normale dans le tunnel de base du Saint-Gothard n'est prévu qu'en septembre 2024. Au Tessin, ce délai inquiète fortement les secteurs du tourisme et de la restauration.

Gerhard Lob, Locarno / ch media

Plus de «Suisse»

Au Tessin, on s'attendait bien à ce que la réparation et la remise en service complète du tunnel de base du Saint-Gothard prennent du temps après le déraillement du mois d'août. Mais autant de temps? Jeudi, les CFF ont annoncé que l'exploitation normale des deux tubes sera à nouveau possible qu'en septembre 2024.

On en parlait ici 👇 Dégâts plus graves que prévu au Gothard: réouverture encore repoussée

Le président du Conseil d'Etat tessinois Raffaele De Rosa a déclaré:

«Cette nouvelle ne nous réjouit pas du tout, et ce délai aura des conséquences pour notre économie et le tourisme»

«En même temps, nous savons que la sécurité dans le tunnel doit être une priorité absolue», a-t-il poursuivi.

«Il est évident que la fermeture du tunnel de base a une influence négative sur le tourisme journalier et d'affaires», constate pour sa part Angelo Trotta, directeur de Ticino Turismo. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de chiffres concrets des personnes qui renoncent complètement à un voyage au Tessin ou qui prennent le train malgré un temps de voyage plus long.

Les restaurateurs sont particulièrement inquiets

Selon les CFF, le nombre de voyageurs qui prennent le train vers le Tessin a diminué d'un tiers depuis l'accident du mois d'août. Ce recul est principalement dû à une diminution des touristes d'un jour.

«Nous l'avons déjà remarqué en septembre et en octobre», constate Massimo Suter, président de l'association de l'hôtellerie et de la restauration Gastroticino. Il se montre extrêmement inquiet face à l'annonce des CFF de ne pouvoir revenir à une exploitation normale qu'en septembre 2024.

Les établissements de restauration situés dans les régions périphériques, surtout dans les vallées, seront confrontés à des difficultés, car avec deux heures de temps de trajet supplémentaire par jour, ils ne seront guère accessibles lors d'une excursion d'une journée.

Selon Massimo Suter, les clients se seraient habitués à voyager en moins de deux heures de Zurich à Lugano, car cela permet de faire facilement un aller-retour en une journée. Avec trois heures dans chaque direction, de nombreux touristes se demandent si le voyage en vaut la peine, conclut-il.

Selon lui, la situation est moins problématique pour l'hôtellerie. Massimo Suter ajoute:

«Mais peut-être devrions-nous mettre en place des offres qui associent des expériences gastronomiques à une nuitée à l'hôtel» Massimo Suter, président de l'association de l'hôtellerie et de la restauration Gastroticino

Impact sur le transport de marchandises

«C'est une très mauvaise nouvelle», estime finalement Luca Albertoni, directeur de la Chambre de commerce et d'économie du canton du Tessin, qui connaît les préoccupations des entreprises.

En ce qui concerne le transport de marchandises, il constate que «même si le nombre nécessaire de lignes peut être mis à disposition des trains de marchandises, les créneaux horaires plus étroits posent un problème d'organisation pour les processus logistiques».

Le conseiller national tessinois du Centre Fabio Regazzi, président de l'Union suisse des arts et métiers, est très désabusé et en colère:

«Pour moi, il est tout simplement inconcevable que la remise en état du tunnel dure plus d'un an» Fabio Regazzi, conseiller national du Centre et président de l'Union suisse des arts et métiers

Pas de dédommagement pour les abonnés

Les clients des chemins de fer et les pendulaires qui se rendent régulièrement du Tessin en Suisse alémanique ou vice versa n'ont évidemment pas apprécié le rallongement des temps de trajet. Ils avaient au moins espéré une concession financière, par exemple une prolongation gratuite de la durée de l'abonnement général.

Le directeur général des CFF Vincent Ducrot a réduit à néant de tels espoirs, notamment parce que les CFF ne sont pas les seuls responsables pour les questions tarifaires: «Nous voulons tenir compte des souhaits des pendulaires en améliorant ponctuellement l'offre». Pro Bahn, la communauté d'intérêts des clients, entend toutefois maintenir ses revendications en la matière. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci