Le WEF de Davos fait exploser le nombre de vols en jet privé

Image: Shutterstock

De nouveaux chiffres diffusés par l'ONG écologiste montrent que le Forum économique mondial de Davos (WEF) attire de plus en plus de jets privés chaque année. Et ce, bien que la plupart des avions proviennent des pays voisins.
15.01.2026, 18:5115.01.2026, 18:51

La nouvelle édition du Forum économique mondial de Davos (WEF) commence lundi prochain. Des centaines de décideurs politiques, responsables économiques, représentants du monde scientifique et célébrités de tout bord s'apprêtent à affluer dans la commune grisonne pour, entre autres, «accélérer la transition vers des systèmes respectueux de la nature».

Pas sûr, pourtant, que tout le monde donnera le bon exemple. Greenpeace dénonce d'ores et déjà «l'hypocrisie» des «puissants et des ultra-riches», qu'elle accuse de «discuter des défis mondiaux à Davos» tout en «brûlant la planète avec les émissions de leurs jets privés».

Pour appuyer ses dires, l'ONG a mandaté un rapport portant justement sur l'utilisation de ce moyen de transport dans le cadre du WEF, qu'elle a diffusé ce jeudi. Les résultats sont éloquents: lors des trois dernières éditions du forum, les vols en jet privé desservant les sept aéroports les plus proches de Davos ont explosé. La même tendance avait été observée en 2022 dans une étude similaire, publiée il y a quelques années.

L'année dernière, par exemple, 1755 vols en jet privé ont été signalés pendant la semaine du forum, contre une moyenne de 1046 lors des semaines qui ont immédiatement précédé et suivi l'événement. En comparant ces deux indicateurs, les auteurs de l'étude ont donc attribué 709 vols supplémentaires au WEF, ce qui représente une hausse de près de 70% par rapport à la moyenne.

Le rapport, basé sur les données de l'association suisse OpenSky Network, précise que le nombre de passagers n'est pas connu. Pourtant, si certains avions peuvent transporter plusieurs personnes, d'autres peuvent également voler à vide: ainsi, un participant voyageant seul peut générer jusqu'à quatre vols au total, dont deux sans passagers.

Des jets privés stationnés à l'aérodrome de Samedan (GR), en marge de la 55e édition du WEF.Image: KEYSTONE

De plus en plus de vols

Le fait que le WEF fasse grimper le trafic aérien n'est pas une nouveauté. Cela fait plusieurs années que Greenpeace et d'autres ONG écologistes dénoncent cette situation, chiffres à l'appui. Mais ces données montrent également autre chose: le nombre de vols en jet privé attribués au forum ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre.

On est donc passé de 227 vols supplémentaires en 2023 à 628 en 2025 et 709 en 2026. La grande différence observée entre 2023 et 2024 s'expliquerait partiellement par une grève des contrôleurs aériens français, survenue le 19 janvier 2023, selon Greenpeace. La tendance est, pourtant, claire. L'ONG affirme:

«Entre 2023 et 2025, le nombre de décollages et d'atterrissages a triplé»
Greenpeace

Et ce, alors que le nombre de participants «n'a pas augmenté», assure Greenpeace.

Surtout des pays voisins

Autre élément mis en lumière par le rapport: la plupart de tous les jets privés se rendant au WEF proviennent de nos pays voisins. La France cumule, à elle seule, près de 20% des vols. L'Allemagne (12,3%) et l'Italie (8,2%) affichent également des pourcentages élevés, malgré leur proximité géographique.

«Ces pays disposent de très bonnes liaisons ferroviaires vers la Suisse», commente l'ONG, qui a calculé qu'«environ 70% des trajets en jet privé pourraient être facilement effectués en train, en une journée ou en une nuit avec une correspondance».

Les jets privés sont le moyen de transport le plus polluant par passager-kilomètre. Leur impact sur l'environnement est «disproportionné», selon l'organisation européenne Transport et Environnement (T&E). En une heure seulement, l'un de ces engins peut émettre deux tonnes de CO2, alors qu'une personne vivant en Suisse en génère en moyenne 14 au cours d'une année entière.

Toujours selon T&E, les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants par passager que les vols commerciaux, et 50 fois plus polluants que les trains.

Trump et ses deux ennemis seront à Davos: le WEF est sous pression

Greenpeace demande leur interdiction, tout comme l'association actif-trafiC, qui a lancé en début de semaine une pétition allant dans ce sens. Au-delà de Davos, estime-t-elle, la normalisation des vols en jet privé serait en hausse constante depuis la fin de la pandémie.

(asi)

partager sur Facebookpartager sur X
