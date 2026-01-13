L'ambiance promet d'être électrique lors de la prochaine réunion du WEF à Davos. Image: Keystone / Imago, montage watson

Trump et ses deux ennemis seront à Davos: le WEF est sous pression

A Davos, Trump fascine autant qu’il intimide. Entre courtisans empressés et critiques toujours visibles, le WEF tente de préserver l’inclusion sans froisser le président américain.

Patrik Müller / ch media

Flatter, cajoler, afficher son admiration… Il n’existe guère d’autre stratégie pour obtenir les faveurs de Donald Trump. Au World Economic Forum (WEF) de Davos, ils seront sûrement nombreux à faire des courbettes au président américain. Lui va sans doute savourer ces scènes d'admiration et de soumission.

La participation de Donald Trump au Forum 2026, qui se tiendra du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier, vient en outre d'être officiellement confirmée. Borge Brende, actuel patron du WEF a commenté lors d'une conférence de presse:

«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump»

Mais que faire des participants que le président américain considère comme ses ennemis? Le journal Blick le résumait dans une Une évocatrice:

«Tout pour la venue du président américain! Le WEF bannit les critiques de Trump»

Plusieurs anti-Trump à Davos

Si l'on en croit cette phrase, des personnes comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, devraient être simplement bannies du Forum de Davos.

André Hoffmann devrait, lui aussi, rester chez lui. Lors du dernier forum, l'actuel président du WEF avait qualifié Donald Trump d’«homme vieux et corrompu». A l’époque, c'était encore Klaus Schwab qui était aux commandes. Depuis qu’il a pris la tête de l’organisation ad interim, on n'a toutefois plus entendu de prises de position critique vis-à-vis de Trump.

André Hoffmann, président du WEF. Image: Keystone

Un directeur d'institution vite dégagé

D’autres, en revanche, n’ont rien perdu de leur verve anti-Trump, tout en bénéficiant à Davos d’une large visibilité. Deux hommes, en particulier, vont y enregistrer un podcast en direct. Parmi eux, David Rubenstein, un habitué du WEF.

Dans un geste pour le moins théâtral, Donald Trump avait écarté ce dernier de la direction du John F. Kennedy Center à Washington, où il avait été nommé par Joe Biden. Trump souhaite désormais rebaptiser l’institution «Trump Kennedy Center», un projet qui a suscité de vives réactions. Reste à voir comment David Rubenstein s’exprimera à Davos, et s’il y croisera le président américain, dont la venue a été confirmée ce mardi.

David Rubenstein Image: Keystone

Il avait été jeté de la Maison-Blanche

Autre invité à Davos, Anthony Scaramucci. Lors du premier mandat de Trump, le financier s’était fait connaître par la brièveté record de son passage à la Maison-Blanche. Scaramucci n’avait occupé le poste de directeur de la communication que onze jours, avant d’être renvoyé.

Depuis, il intervient régulièrement dans des émissions télévisées, où il décrit Trump comme incompétent, imprévisible ou dangereux. A Davos aussi, Anthony Scaramucci enregistrera un podcast en direct, le jour même du discours du président américain au WEF.

Le professionnel de la communication Anthony Scaramucci et Donald Trump sont depuis longtemps brouillés. Image: Facebook

Contacté, le Forum économique mondial assure que David Rubenstein et Anthony Scaramucci ne seront soumis à aucune restriction pour leurs podcasts. Ils seront donc libres de critiquer Trump s’ils le souhaitent. Pour les organisateurs, qui revendiquent l’«inclusion», la relation avec le président américain relève de l'exercice d'équilibriste.

Ironie de la situation, les deux Américains ont installé leur quartier général dans l’église protestante située près du centre des congrès. C’est précisément devant cette église que Greta Thunberg avait entamé une grève de la faim en 2019. Les temps ont changé.

Traduit de l'allemand par Joel Espi