«Menace à l'ordre public»: cette cantatrice russe effraie Lucerne

«Le KKL Lucerne n'est pas disponible pour le concert d'Anna Netrebko du 1ᵉʳ juin. La perception publique de la soliste reste controversée. En raison de la proximité temporelle et géographique du concert de Mme Netrebko avec la conférence de paix sur l'Ukraine, on craint une menace pour l'ordre public. Le KKL Lucerne a été invité par les autorités cantonales et municipales à annuler le concert pour cette raison. Les détenteurs de billets achetés directement auprès du KKL Lucerne seront informés de la marche à suivre dès que possible.»