Le Conseil fédéral adopte 14 mesures pour protéger les salaires.

Un géant du fast-food tente un retour en Suisse après un flop

Le marché de la restauration rapide semble saturé. Pourtant, une entreprise américaine qui s'est déjà cassée les dents chez nous souhaite faire son grand retour.

On pourrait s'insurger, et dire qu'en Suisse, il y a déjà suffisamment de marchants de hamburgers, de frites et de Coca-Cola. En termes de chiffre d'affaires, McDonald's est déjà la plus grande chaîne de restauration du pays, où le géant américain du burger compte environ 185 établissements. Et dans le futur, six nouvelles filiales devraient voir le jour chaque année en Suisse, a récemment déclaré la directrice nationale de McDonald's, Lara Skripitsky.