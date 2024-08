Un jeune suisse sur deux harcelé sexuellement en ligne

Protection de l'enfance Suisse lance, lundi, une campagne contre les délits sexuels en ligne, touchant un jeune sur deux, selon l'organisation.

Pas moins de 85% des victimes de cyberharcèlement sexuel ont moins de 20 ans. Image: protection de l'enfance suisse

L'organisation Protection de l'enfance Suisse lance, lundi, une campagne contre les délits sexuels commis sur des enfants et adolescents via internet. Un jeune sur deux déclare avoir déjà été harcelé sexuellement en ligne, assure-t-elle.

Le harcèlement en ligne sur les enfants se produit dans un laps de temps très court. Des avances sexuelles peuvent être lues sur des forums de discussions ou de jeu au bout de trois minutes en moyenne, indique l'organisation.

Pas moins de 85% des victimes de cyberharcèlement sexuel ont moins de 20 ans, selon les dernières statistiques de la police criminelle. Ces chiffres montrent à quel point une prévention est nécessaire, écrit l'organisation.

La campagne, prévue sur trois ans, mise avant tout sur une vidéo de prévention. Celle-ci montre via une photo d'un homme comment les images peuvent aujourd'hui être détournées. Les parents et les enfants doivent être mieux préparés sur ces thèmes et mieux savoir quels comportements adoptés pour se protéger face au harcèlement sexuel en ligne, indique l'organisation.

Sextorsion dans un cas sur deux

L'accent sera mis en 2024 sur la lutte contre la sextorsion, soit du chantage exercé à l'aide de photos et vidéos intimes. Il arrive que des harceleurs détournent des photos d'enfants partagés par leurs parents sur les réseaux sociaux ou du contenu intime échangé entre jeunes. Certains harceleurs se font également passer pour des jeunes avant de demander du contenu sexuellement explicite.

Depuis 2023, la moitié des messages reçus par le service de signalement clickandstop.ch concernent des cas de sextorsion, a déclaré la directrice de la Protection de l'enfance, Regula Bernhard Hug, lundi sur la SRF.

Intelligence artificielle

L'IA rend le détournement d'image plus facile, a également expliqué à la radio le directeur de la Prévention suisse de la criminalité, Fabian Ilg. Il convient donc de ne partager du contenu visuel qu'avec des cercles de proches fermés et de ne pas accepter de demandes d'inconnus sur le web.

Les délits de sextorsion sont aujourd'hui le plus souvent le fait de professionnels opérant depuis l'étranger, a poursuivi le responsable du réseau national de soutien aux enquêtes dans la lutte contre la criminalité informatique (Nedik), Serdar Günal Rütsche. De nombreux partenaires participent à la campagne, parmi lesquels la plateforme Jeunes et médias de l'Office fédéral des assurances sociales. (jah/ats)