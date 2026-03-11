en partie ensoleillé13°
Prison

Pas de sorties pour le sadique de Romont

Le sadique de Romont a rendu la région tristement célèbre..
Michel Peiry avait défrayé la chronique dans les années 80.Image: dr

En prison depuis mai 1987 pour des assassinats précédés d'abus sexuels, Michel Peiry voulait bénéficier de sorties accompagnées. Mais son recours a été rejeté par le Tribunal fédéral.
11.03.2026, 12:0011.03.2026, 12:44

Michel Peiry, le «sadique de Romont» ne sortira pas de prison, même le temps d'un congé. Il ne bénéficiera pas de sorties accompagnées, a tranché le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt publié mercredi.

L'homme, aujourd'hui âgé de 67 ans, qui avait défrayé la chronique dans les années 80 pour avoir commis plusieurs assassinats précédés d'abus sexuels avait été condamné à la réclusion à vie. Il est en prison depuis mai 1987 et n'a depuis jamais bénéficié d'un congé.

Choquante découverte dans la cellule de prison de Marc Dutroux

En 2023, il avait demandé à pouvoir bénéficier de sorties accompagnées, ce qui lui a été refusé par les diverses autorités compétentes, en dernier lieu par le Tribunal cantonal valaisan.

Saisi d'un recours, le TF a confirmé le refus de l'instance précédente. Il a relevé que le condamné présente un risque de récidive très élevé. Hors du cadre carcéral, il serait à nouveau confronté à ses pulsions. Il n'a en outre pas évoqué en psychothérapie ses dispositions comportementales, posant le risque de nouvelles infractions. (jzs/ats)

