Gottéron a boosté les audiences de La Télé

La Télé a atteint des parts de marché historiques grâce à l'équipe de hockey fribourgeoise. Keystone

La chaîne valdo-fribourgeoise La Télé a enregistré la meilleure audience de son histoire le 30 avril, à l'occasion de la victoire de Fribourg-Gottéron. Le dernier match de la finale de National League a rassemblé 195 000 téléspectateurs sur son antenne TV.

Plus de «Suisse»

En parallèle, plus de 50 000 personnes ont suivi le direct en digital sur latele.ch et frapp.ch, indique mardi la chaîne dans un communiqué.

Par ailleurs, à 23 heures le 30 avril, La Télé atteignait une part de marché de 21,3% en Suisse romande. Sur sa zone de couverture Vaud-Fribourg, ce chiffre montait même à 27,5%, soit plus d'une personne sur quatre devant sa télévision.

Le lendemain, l'édition spéciale du journal Info FR consacrée au titre des Dragons a rassemblé 120 000 personnes. Le 2 mai, jour de la parade retransmise en direct, la chaîne a enregistré une audience de 116 000 téléspectateurs.

La Télé relève encore que «cette dynamique s'est confirmée tout au long du mois d'avril, marqué par une forte actualité régionale et sportive». Entre les matches de hockey sur glace, mais aussi les retransmissions des 20 kilomètres de Lausanne, La Télé a atteint une audience moyenne de 85 000 téléspectateurs par jour. (ats/vz)