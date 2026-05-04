Une légende de Gottéron a eu une frayeur pendant la fête
La célébration du titre de Gottéron à Fribourg a connu un incident inattendu samedi, rapporte La Liberté. Hubert Audriaz, 86 ans, artiste bien connu des Fribourgeois et lui-même joueur de l'équipe dans sa jeunesse, a partagé un moment de liesse avec les joueurs.
Mais il se souviendra surtout de la fête pour le moment où... le trophée lui est tombé sur la tête. Après la parade de la victoire de Gottéron — historique — à travers la ville, il est invité sur scène par l’entraîneur Roger Rönnberg.
Alors qu'il est en train de fêter avec les joueurs, Marcus Sörensen le convie à soulever la coupe avec lui. Mais l’imposant objet, d’environ 50 kilos, échappe à sa pourtant solide poigne, blessant Hubert Audriaz à la tête. Le quotidien fribourgeois rappelle ironiquement que ce dernier n'a pas pour habitude de porter un casque, ni en vélomoteur, ni sur scène.
Résultat: une plaie au crâne et un abondant saignement. Contacté le lendemain, l’artiste relativise. «J’ai un trou sur la tête, mais ça va», explique-t-il avec humour, précisant ne pas avoir eu besoin de soins hospitaliers. L’incident n’a en rien terni ce qu’il décrit comme «une journée exceptionnelle». Philosophe, il déclare:
(acu)