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Gottéron: Sörensen laisse tomber la coupe sur la tête d'Audriaz

Marcus Sörensen a laissé tomber la coupe sur la tête d&#039;Hubert Audriaz.
Hubert Audriaz a la tête solide.keystone (image d'illustration)

Une légende de Gottéron a eu une frayeur pendant la fête

Fribourg-Gottéron a célébré son titre dans une ambiance euphorique. Invité à partager la scène avec les joueurs, l'artiste Hubert Audriaz a été blessé par le trophée: la coupe a glissé des mains de Marcus Sörensen et lui est tombée sur la tête.
04.05.2026, 11:2704.05.2026, 11:27

La célébration du titre de Gottéron à Fribourg a connu un incident inattendu samedi, rapporte La Liberté. Hubert Audriaz, 86 ans, artiste bien connu des Fribourgeois et lui-même joueur de l'équipe dans sa jeunesse, a partagé un moment de liesse avec les joueurs.

On en parle ici:

Une foule immense célèbre le premier titre de Fribourg-Gottéron

Mais il se souviendra surtout de la fête pour le moment où... le trophée lui est tombé sur la tête. Après la parade de la victoire de Gottéron — historique — à travers la ville, il est invité sur scène par l’entraîneur Roger Rönnberg.

Alors qu'il est en train de fêter avec les joueurs, Marcus Sörensen le convie à soulever la coupe avec lui. Mais l’imposant objet, d’environ 50 kilos, échappe à sa pourtant solide poigne, blessant Hubert Audriaz à la tête. Le quotidien fribourgeois rappelle ironiquement que ce dernier n'a pas pour habitude de porter un casque, ni en vélomoteur, ni sur scène.

Le gardien de Gottéron a vécu un moment particulier

Résultat: une plaie au crâne et un abondant saignement. Contacté le lendemain, l’artiste relativise. «J’ai un trou sur la tête, mais ça va», explique-t-il avec humour, précisant ne pas avoir eu besoin de soins hospitaliers. L’incident n’a en rien terni ce qu’il décrit comme «une journée exceptionnelle». Philosophe, il déclare:

«J’ai la tête solide. C’est une sacrée aventure, la vie»
Hubert Audriazla liberté

(acu)

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