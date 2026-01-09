en partie ensoleillé
Hommage

Deuil à Crans-Montana: la Suisse respecte une minute de silence

Une bougie sur le décor du lac de Crans-Montana
Hommage

Silence

Ce vendredi à 14 heures, la Suisse se tait durant une minute pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana et à leurs proches. 60 longues secondes d'émotions.
09.01.2026, 13:4809.01.2026, 14:21
Fabien Feissli
Fabien Feissli
  1. La fête
  2. La jeunesse
  3. Le champagne
  4. L'insouciance
  5. L'avenir devant eux
  6. L'étincelle
  7. La malchance
  8. La mousse
  9. Les flammes
  10. La surprise
  11. L'embrasement
  12. La terreur
  13. Les escaliers
  14. La cohue
  15. L'horreur
  16. Les blessés
  17. Les morts
  18. Les témoins
  19. Les vidéos
  20. Les téléphones
  21. La panique
  22. L'horreur
  23. Les volontaires
  24. Les secours
  25. Les ambulances
  26. Les pompiers
  27. Les parents
  28. L'horreur
  29. La solidarité
  30. Les couvertures
  31. Les cafés
  32. La nuit
  33. Le froid
  34. L'aurore
  35. L'actu
  36. La gueule de bois
  37. La sidération
  38. La tristesse
  39. Les larmes
  40. Les questions
  41. Les médias
  42. Les témoignages
  43. L'horreur
  44. Les révélations
  45. Les ratés
  46. La communication
  47. Les grands brûlés
  48. L'enquête
  49. Les accusés
  50. La mousse
  51. Les escaliers
  52. Les propriétaires
  53. Les autorités
  54. Les contrôles incendie
  55. Les victimes
  56. Les proches
  57. L'émotion
  58. L'hommage
  59. Le silence
  60. Le deuil
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
