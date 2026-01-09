Hommage
Silence
Ce vendredi à 14 heures, la Suisse se tait durant une minute pour rendre hommage aux victimes de Crans-Montana et à leurs proches. 60 longues secondes d'émotions.
- La fête
- La jeunesse
- Le champagne
- L'insouciance
- L'avenir devant eux
- L'étincelle
- La malchance
- La mousse
- Les flammes
- La surprise
- L'embrasement
- La terreur
- Les escaliers
- La cohue
- L'horreur
- Les blessés
- Les morts
- Les témoins
- Les vidéos
- Les téléphones
- La panique
- L'horreur
- Les volontaires
- Les secours
- Les ambulances
- Les pompiers
- Les parents
- L'horreur
- La solidarité
- Les couvertures
- Les cafés
- La nuit
- Le froid
- L'aurore
- L'actu
- La gueule de bois
- La sidération
- La tristesse
- Les larmes
- Les questions
- Les médias
- Les témoignages
- L'horreur
- Les révélations
- Les ratés
- La communication
- Les grands brûlés
- L'enquête
- Les accusés
- La mousse
- Les escaliers
- Les propriétaires
- Les autorités
- Les contrôles incendie
- Les victimes
- Les proches
- L'émotion
- L'hommage
- Le silence
- Le deuil
