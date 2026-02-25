beau temps13°
Gros accident en Romandie: l'autoroute A9 est fermée

Un accident impliquant un poids lourd est survenu entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) mercredi après-midi. Le trafic va être perturbé durant plusieurs heures.
25.02.2026, 14:0725.02.2026, 15:59

L'autoroute A9 est fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction du Valais en raison d'un accident de la circulation. Un poids lourd est impliqué, son conducteur est légèrement blessé.

L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ. La perturbation devrait durer plusieurs heures.

Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse

L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué. (jzs/ats)

