Gros accident en Romandie: l'autoroute A9 est fermée
L'autoroute A9 est fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction du Valais en raison d'un accident de la circulation. Un poids lourd est impliqué, son conducteur est légèrement blessé.
⚠️ Autoroute A9 fermée entre Bex et St-Maurice en direction du Valais— Police vaudoise (@Policevaudoise) February 25, 2026
👉🏻 Suite à un accident de circulation impliquant un poids lourd, l'autoroute A9 est fermée entre Bex et St-Maurice, en direction du Valais. Veuillez éviter le secteur et suivre les indications. pic.twitter.com/lbi8dZxdxP
L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ. La perturbation devrait durer plusieurs heures.
L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué. (jzs/ats)