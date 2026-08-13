Eclipse: pas de ruée aux urgences sur l’Arc lémanique

Seule une consultation liée à ce phénomène a été enregistrée jeudi aux HUG alors que l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne mentionne uniquement des appels supplémentaires liés à des inquiétudes.

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Aucune affluence massive aux urgences ophtalmiques n'a été constatée à Genève et à Lausanne suite à l'observation de l'éclipse. Seule une consultation liée à ce phénomène a été enregistrée jeudi aux HUG alors que l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne mentionne uniquement des appels supplémentaires liés à des inquiétudes.

«Le bilan est positif», indique une responsable presse de l'établissement lausannois. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avaient anticipé en mettant sur pied un «circuit éclipse» pour diminuer, le cas échéant, le temps d'attente aux urgences. Deux médecins étaient dédiés à la réalisation d’une imagerie rétinienne afin de pouvoir poser le diagnostic de phototraumatisme.

Contactés par Keystone-ATS, les HUG rappellent que le principal risque est une lésion rétinienne. Les symptômes apparaissant immédiatement, la prise en charge consiste essentiellement à poser un diagnostic de rétinopathie solaire, ce qui correspond à une brûlure de la couche nerveuse de l’œil au niveau du centre de la vision.

Indolore

Parmi les symptômes figurent une baisse de l'acuité visuelle, une tache sombre ou floue au centre de la vision, des difficultés à lire ou reconnaître des visages, une déformation des lignes droites ou encore une altération de la perception des couleurs. Il n’y a pas de traitement disponible et l’atteinte est irréversible, soulignent les HUG. Une amélioration peut toutefois survenir au cours des mois.

Contrairement aux brûlures solaires qui font mal à cause des récepteurs de douleur dans la peau, la brûlure de la rétine est indolore. Il n'y a en effet pas de récepteurs qui transmettent le signal de douleur à cet endroit.

Pas immédiatement

Le patient ne se rend donc pas toujours compte tout de suite qu'il y a un problème. «On reçoit régulièrement des personnes qui ne s'aperçoivent de la baisse de vision que quelques heures, voire quelques jours plus tard», relèvent les HUG. Le nombre de consultations liées à l'observation de l'éclipse pourrait ainsi grimper ces prochains jours.

De nombreux messages de prévention avaient été diffusés avant l'éclipse. La population était encouragée à se munir de lunettes de protection adaptées afin d'observer le phénomène. De nombreux magasins étaient en rupture de stock plusieurs jours avant l'éclipse. (sda/ats)