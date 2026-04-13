Une montre conçue pour un astronaute: Breitling lance une nouvelle édition limitée, la Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Artemis II, dotée d'un cadran en météorite. breitling/watson

Ces montres suisses contiennent un matériau hors du commun

Plus de 60 ans après avoir envoyé l'un de ses modèles dans l'espace, au poignet de l'astronaute Scott Carpenter, l'horloger suisse Breitling poursuit ses rêves d'exploration spatiale avec une édition limitée et un matériau improbable.



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Et pour cause! Les quelque 450 modèles de la Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Artemis II contiennent chacun un morceau de... météorite.

«La Cosmonaute a été spécialement conçue pour l'espace. L'intégration d'un matériau cosmique dans sa conception reflète cette même curiosité pour l'inconnu qui, aujourd'hui encore, anime l'exploration spatiale» Georges Kern, PDG de Breitling, dans un communiqué

Spécialement développée pour le vol spatial dans les années 60, la Navitimer Cosmonaute intègre un affichage 24 heures qui permet à son porteur de distinguer le jour de la nuit lorsqu'il se trouve en orbite. Pour faire la différence, le cadran s'aligne sur l'heure du centre de contrôle, où le soleil se lève et se couche environ toutes les 90 minutes.



La Cosmonaute reprend plusieurs codes emblématiques de l'icône de l'aviation: règle à calcul, logo ailé de l'AOPA et configuration à trois compteurs du chronographe. image: breitling

Un hommage à son histoire

Ce nouveau modèle au matériau décidément peu ordinaire se veut un hommage à la mission Mercury 7, le 24 mai 1962, durant laquelle l'astronaute Scott Carpenter a effectué trois orbites autour de la Terre, sa Navitimer sur mesure au poignet. Depuis lors, la marque helvétique se targue d'être la première à avoir été portée en orbite.

Après quoi, la Navitimer fut éditée pour le public dans la configuration demandée par Scott Carpenter.

Les liens entre Breitling et la conquête de l'espace se s'arrêtèrent pas là. Au cours des décennies suivantes, l'horloger suisse a continué d'orner le poignet de plusieurs astronautes et spationautes, dont John Glenn, premier Américain à avoir orbité autour de la Terre, et James McDivitt, commandant des missions Gemini 4 et Apollo 9.

Aujourd'hui encore, les astronautes continuent de porter la Cosmonaute lors de leurs missions. image: breitling

En 1996, rappelle la marque, Claudie André-Deshays, première femme française dans l'espace, portait une Cosmonaute au poignet gauche et une Breitling Aerospace au poignet droit lors de sa mission à bord du Soyouz TM-24.

Entre le début du salon Watches & Wonders ce mercredi à Genève et le retour sur Terre plein de succès de la mission Artémis II, le week-end dernier, autant dire que la Cosmonaute pouvait difficilement choisir meilleur timing pour son lancement. (mbr)

Vidéo: watson