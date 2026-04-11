Les astronautes d'Artémis sont de retour sur Terre

La capsule contenant les astronautes a amerri sans encombre à 2 heures 07 (heures suisses) dans la nuit de vendredi à samedi. Keystone

Les astronautes nord-américains d'Artémis II ont amerri sans encombre à l'heure prévue après leur mission d'une dizaine de jours autour de la Lune.

Plus de «International»

Les quatre astronautes américains et canadien de la mission Artémis II ont amerri vendredi soir comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission-test autour de la Lune parfaitement exécutée par la Nasa un demi-siècle après Apollo. L'un des Américains a lancé:

«Quel périple! Tous les membres de l'équipage vont bien»

Une mission record

Partis le 1er avril de Floride, les Américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, et le Canadien Jeremy Hansen se sont aventurés plus loin dans l'espace qu'aucun humain avant eux. Ils rapportent des centaines de gigaoctets de données du premier périple lunaire depuis la dernière mission Apollo en 1972.

A propos d'Artémis 👇 Cette mission spatiale est une première depuis 54 ans

En direct sur plusieurs plateformes, ils sont passés derrière la Lune lundi dernier, immortalisant en haute définition la Terre se couchant derrière une Lune majestueuse, oscillant entre les teintes grises et brunes.

Après une descente l'ayant amené à dépasser les 39 000 km/h, leur vaisseau Orion a réussi à amerrir à moins de 2 kilomètres de l'endroit prévu, ralentie par d'immenses parachutes, à 17h07 locales (02h07 en Suisse samedi), à la minute près anticipée par l'agence spatiale américaine.

Un succès majeur

Immense soulagement pour les familles des astronautes, ce retour sain et sauf fournit à la Nasa un succès incontestable après des dizaines de milliards de dollars, des années de retard et beaucoup de doutes sur l'intérêt de relancer l'exploration lunaire.

Les hauts responsables de l'agence spatiale ont célébré sans réserve, lors d'une conférence de presse à Houston, l'accomplissement de la mission, «la plus importante que nous ayons menée depuis des décennies», selon Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la Nasa, qui a exulté:

«C'est sans aucun doute un tournant décisif pour nous tous»

«Que le début »

«Ce n'est que le début», a promis le chef de la Nasa, Jared Isaacman, à bord du navire de la Marine américaine sur lequel les astronautes ont été ramenés, tout sourire et encore vêtus de leurs combinaisons orange. Et d'ajouter:

«Nous allons continuer à faire cela avec fréquence, jusqu'à ce qu'on atterrisse sur la Lune en 2028 pour y construire une base»

«Je ne pourrais être plus fier!», a assuré le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, tandis que le Premier ministre canadien Mark Carney a salué sur X la réalisation d'un «exploit historique».

Le bouclier thermique d'Orion, qui donnait des sueurs froides à la Nasa après que des morceaux s'étaient détachés lors d'un test à vide en 2022, a apparemment résisté aux 2700°C générés lors de l'épreuve de la rentrée atmosphérique.

Objectif 2028

Autant d'inquiétudes balayées par cet amerrissage tout en contrôle, qui conclut environ dix jours d'une «mission parfaite» selon les mots du patron de la Nasa. Ce vol visait à s'assurer que la nouvelle fusée lunaire SLS et son vaisseau Orion étaient prêts pour assurer un retour des Américains sur la surface lunaire.

La Nasa prévoit une nouvelle mission en 2027 qui ne s'aventurera pas jusqu'à la Lune, avant d'envoyer des astronautes sur la surface lunaire en 2028 lors de la 4e mission Artémis, durant la dernière année du mandat de Donald Trump... et théoriquement avant la Chine, qui prévoit d'envoyer ses taïkonautes sur la Lune en 2030.

A propos des projets chinois 👇 La Chine veut décrocher la Lune d'ici 2030

En attendant, l'agence spatiale américaine souhaite à travers Artémis relancer l'intérêt des Américains pour le domaine spatial. Mais les experts doutent que les alunisseurs, développés par les entreprises des milliardaires américains Elon Musk et Jeff Bezos, soient prêts à temps.

Cette mission «quasi-parfaite» est «la preuve que quand les Etats-Unis se concentrent vraiment sur un objectif, ils peuvent encore accomplir de grandes choses», salue Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), habituellement sceptique des avancées d'Artémis. Derek Buzasi, professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de Chicago, abonde:

«J'avoue avoir eu des doutes quant au programme Artémis, mais je crois davantage maintenant à la suite»

Cette suite continuera à se faire avec les partenaires étrangers, a redit le chef de la Nasa vendredi soir. Si un Japonais puis un Allemand étaient censés voyager à bord de futures missions Artémis, cet engagement a néanmoins été remis en question par un récent bouleversement des plans de la Nasa. L'Agence spatiale européenne a reconnu devoir négocier pour maintenir les places de ses astronautes dans les futures missions Artémis. (btr/ats)