Nick Hayek a déclenché un véritable engouement avec le lancement de la MoonSwatch. Image: Peter Klaunzer / Keystone

«C'est triste»: la MoonSwatch finit sur eBay à des prix délirants

500 francs, c'est le prix de la très convoitée MoonSwatch, à condition de faire partie des 1969 chanceux autorisés à l'acheter. Elle est désormais aussi disponible sur eBay et consorts.

Florence Vuichard / ch media

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Il avait longtemps espéré, mais c'est le jour de son anniversaire que la mauvaise nouvelle est tombée. La demande d'achat d'un lecteur pour la très convoitée MoonSwatch a été refusée. Plus l'attente se prolongeait, plus grandissait son espoir de faire partie des 1969 chanceux autorisés à en acheter une. Il confie:

«Le refus fait d'autant plus mal maintenant»

De fait, les premières réponses négatives ont commencé à être envoyées dès le lundi 27 juillet. «Nous avons le regret de vous informer que votre demande a été refusée», avait fait savoir le groupe Swatch à tous ceux qui ne pourront pas acheter de montre.

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Un étrange questionnaire et peu d'élus

Lancée le 16 juillet par Swatch, la MoonSwatch regorge de clins d'œil au débarquement lunaire d'Apollo 11 en 1969 et à la politique américaine. Son lancement a eu lieu à 15h32, en référence à l'heure du décollage de la fusée à l'époque, et le nombre d'exemplaires a été limité à 1969, en référence à l'année de l'alunissage.

De plus, quiconque souhaitait acheter l'une de ces montres lunaires contenant 11 grammes d'or pour 500 francs devait remplir, comme pour un voyage aux Etats-Unis, un formulaire Esta comportant 32 questions.

Les candidats disposaient pour cela de 2 heures et 15 minutes. La première question était: «Avez-vous déjà offert une pendulette en or à un président?», une pique sans équivoque de Nick Hayek à l'encontre de la délégation de patrons et de managers suisses qui avait rendu visite à Donald Trump dans le Bureau ovale en novembre 2025. Ils lui avaient alors offert une Rolex en or, dans l'espoir d'adoucir les droits de douane punitifs du président américain visant la Suisse.

Des reventes à des prix astronomiques

Pour la plupart des candidats, ces refus n'avaient rien de surprenant. La probabilité d'être sélectionné était infime, vu les quelque 1,2 million de personnes ayant déposé une demande.

Le lecteur avait pourtant longtemps gardé espoir. Il faut dire qu'il avait une belle histoire à raconter, une de celles qui auraient pu plaire à Nick Hayek. Cet amateur de montres avait en effet «vécu lui-même» le débarquement lunaire du 21 juillet 1969 devant la télévision, dans le ventre de sa mère alors enceinte jusqu'aux yeux, raconte-t-il. Cela ne lui aura pourtant servi à rien.

Il en veut d'autant plus, aujourd'hui, à ceux qui ont pu acheter une montre pour 500 francs et qui la revendent déjà à des prix astronomiques. Sur eBay, quatre exemplaires de la MoonSwatch sont actuellement proposés aux enchères. Ils sont mis en vente entre 13 500 et 20 999 euros (soit entre 12 650 et 19 670 francs), frais de port en sus. Deux proviennent d'Allemagne, un vendeur se trouve en Grèce, et un autre en Italie.

L'édition limitée de la montre «Monduhr» est désormais disponible sur eBay. Ici, pour un peu moins de 21 000 euros (environ 19 700 francs). Image: Capture d'écran

Le lecteur, qui ne peut se permettre la MoonSwatch à de tels prix, déplore:

«Les vrais fans repartent les mains vides»

Il aurait peut-être pu miser jusqu'à 2000 francs. «Mais là, c'est totalement illusoire», résume-t-il. Résultat:

«Les montres vont désormais disparaître dans les armoires de collectionneurs quelconques, qui ont les moyens de payer de tels prix.»

Ce n'est sans doute pas non plus ce que souhaitait Nick Hayek. L'une des 32 questions de son formulaire Esta demandait justement si, en cas d'acceptation de la demande, l'acheteur comptait revendre aussitôt la montre. Ceux qui ont coché «oui» n'ont sans doute guère été retenus.

Il fallait certes s'attendre à ce que tout le monde ne s'en tienne pas scrupuleusement à la vérité. «C'est quand même triste», conclut le lecteur. (trad. ysc)