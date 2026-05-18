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La Royal Pop de Swatch atteint 20 fois son prix en ligne

Die «Royal Pop» wurde am Samstag in ausgewählten Geschäften in den Verkauf gebracht – nun wird sie für ein Vielfaches im Internet verkauft.
Die «Royal Pop» wurde am Samstag in ausgewählten Geschäften in den Verkauf gebracht – nun wird sie für ein Vielfaches im Internet verkauft.Keystone

Voici le prix exorbitant qu'a atteint la «Royal Pop» en ligne

Quelques heures après son lancement par Swatch et Audemars Piguet, la montre de poche «Royal Pop» était déjà revendue en ligne à des prix exorbitants, certains modèles dépassant les 7300 francs suisses.
18.05.2026, 17:0018.05.2026, 17:00

La montre de poche «Royal Pop», lancée samedi par Swatch et Audemars Piguet, est apparue sur des plateformes de revente à des prix massivement gonflés — peu après le début des ventes, déjà. Selon plusieurs médias, un coffret complet réunissant les huit modèles a été revendu dimanche sur StockX pour plus de 25 000 dollars. Sur eBay, certains modèles étaient proposés lundi à plus de 7300 francs suisses.

Le prix de vente officiel s’élevait à environ 400 euros ou entre 400 et 420 dollars, selon les marchés. Pour de nombreux acheteurs, la revente faisait partie de l’opération dès le départ.

Swatch admet des «problèmes» de vente avec sa nouvelle montre

Devant la boutique Swatch de Times Square, à New York, un acheteur a déclaré à l’Agence France-Presse que certaines personnes avaient attendu jusqu’à une semaine pour acheter les montres et les revendre immédiatement avec une forte marge.

Petite compilation des réactions les plus folles 👇

Demande «phénoménale»

Un porte-parole de Swatch a évoqué, lundi, une demande «phénoménale». Il n’a, toutefois, communiqué aucun chiffre de ventes. Selon lui, le site internet du groupe a enregistré des millions de clics et les réseaux sociaux ont généré onze milliards de vues.

Baston, fermetures: la vente de la «Royal Pop» de Swatch dégénère

Dans une vingtaine des 220 points de vente répartis dans le monde, des problèmes ont été signalés en raison de files d’attente extrêmement longues et d’une organisation insuffisante dans certains centres commerciaux. D’après des observateurs, des bousculades, des interventions de police ou des fermetures temporaires de magasins ont eu lieu en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Thaïlande et aux Etats-Unis. Swatch a indiqué que la situation était désormais revenue à la normale.

À Zurich, aussi, c'était la guerre 👇

Plus d’un millier de personnes à Genève

La «Royal Pop» a été mise en vente samedi dans une sélection de boutiques, avec une limite fixée à une montre par personne, par magasin et par jour. A Genève, plus d’un millier de personnes ont notamment tenté d’obtenir la très prisée montre de poche.

La collection comprend huit modèles colorés au format montre de poche, inspirés de la ligne de montres de luxe «Royal Oak» d’Audemars Piguet. Par son marketing et sa disponibilité limitée, la «Royal Pop» rappelle de précédents succès commerciaux comme la «Moonswatch», lancée en 2022 par Swatch avec sa société sœur Omega. (ats/awp/afp)

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