Malgré les scènes de cohue du week-end, Swatch assure continuer à réapprovisionner rapidement ses boutiques en montres Royal Pop. Keystone

Où en sont les stocks de la Royal Pop? Swatch répond

Après un week-end marqué par des débordements, les gens continuent de se poster devant les boutiques Swatch pour obtenir la Royal Pop, fruit de la collaboration entre la marque biennoise et Audemars Piguet.

Plus de «Suisse»

Après un week-end de lancement de la Royal Pop qui a viré au chaos — bagarres entre clients parfois alcoolisés, mouvements de foule, fermetures précipitées de magasins, Swatch a avoué des «problèmes» d'organisation dans une vingtaine de boutiques, comme le confiait Nick Hayek, le patron du groupe Swatch, au micro du 19h30 de la RTS. Il précisait toutefois

«C'était quand la dernière fois que les gens se sont battus pour un produit suisse? Soyons heureux»

La cohue en images 👇 Vidéo: instagram

Lundi matin, malgré la pluie, une centaine de personnes patientaient encore devant la boutique de Lausanne pour mettre la main sur le Graal. Le phénomène se poursuivait ce mardi. A Genève, Lausanne, Bienne, Zurich, Lucerne, les boutiques officielles étaient toujours prises d'assaut. Pourtant, cette collection, née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, sera disponible plusieurs mois, rappelle le groupe biennois.

Et les stocks?

Mais les stocks suivront-ils? Ou, face à la demande très élevée, la marque biennoise va-t-elle reprendre son souffle avant de lancer une nouvelle fournée de Royal Pop? Swatch explique:

«Nous faisons en sorte de renouveler les stocks de nos boutiques aussi rapidement que possible. Les livraisons sont effectuées de manière continue pour garantir à nos clients la meilleure disponibilité des produits.»

Nous n'en saurons pas plus.

Toutes les boutiques officielles seront approvisionnées, sans exception. Inutile en revanche de chercher la montre chez Manor ou chez un revendeur multimarque: «Seules les boutiques proposant la collection Royal Pop sont réapprovisionnées», précise Swatch, qui fournit la liste des points de vente concernés. (svp)