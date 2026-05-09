Le modèle Royal Pop sera en vente le 16 mai dans les boutiques Swatch. Image: Instagram / Swatch

Swatch et Audemars Piguet: le coup de tonnerre de l'année horlogère

Annoncée à minuit ce samedi 9 mai, la collaboration entre Audemars Piguet et Swatch est officielle. Deux icônes helvétiques, deux univers que tout oppose. Le Royal Pop s'annonce déjà comme un immense coup marketing.

Plus de «Suisse»

Dans les boutiques Swatch, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Tout le monde posait la même question, celle qui brûlait les lèvres de milliers de fans: Audemars Piguet et Swatch allaient-ils vraiment sortir une montre ensemble?

Tout est parti d'un post sur le compte Instagram officiel de Swatch, sans légende, accompagné d'une courte vidéo affichant deux mots: «Royal» et «Pop». La typographie du premier, identique à celle du modèle iconique de la maison du Brassus, a mis le feu aux poudres. La communauté s'est enflammée, les logiciels d'intelligence artificielle ont tourné à plein régime, chacun voulant être le premier à dessiner la prochaine Royal Oak imaginée par le groupe biennois.

S'il n'est pas encore possible de découvrir le modèle, la réponse est tombée ce samedi 9 mai à minuit sur Instagram: Audemars Piguet et Swatch vont bel et bien lancer un modèle ensemble.

Sur le compte Instagram officiel de Swatch, le communiqué évoquait une «collaboration disruptive, fusionnant audace joyeuse et provocation positive avec l'art de la haute horlogerie»; deux icônes suisses unies pour «réinventer une toute nouvelle façon de porter le temps et ouvrir les générations futures au monde de la montre mécanique».



Ce que l'on sait déjà: la collaboration implique les modèles Royal Oak et Pop, et intègre un cordon — possiblement un dispositif permettant de porter la montre en montre de poche. Le modèle se nomme Royal Pop, décliné en huit coloris, et serait fabriqué en biocéramique, matériau désormais emblématique de ce type de collaboration. La vente est verrouillée pour le 16 mai.

Première collaboration extérieure au groupe Swatch

Le parallèle avec la MoonSwatch s'impose naturellement. Ce modèle, devenu iconique, avait provoqué un véritable raz-de-marée marketing et financier pour la marque de Nick Hayek. Le Royal Pop semble taillé pour rééditer l'exploit, voire mieux.

Pour Swatch, il s'agit d'une première: sa toute première collaboration avec une maison extérieure au groupe après Omega et Blancpain. Et si l'histoire se répète, les files d'attente devant les boutiques promettent d'être mémorables. (svp)