en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
horlogerie

La Chaux-de-Fonds, nouveau foyer du Festival suisse de l’horlogerie

La Chaux-de-Fonds, nouveau foyer du Festival suisse de l’horlogerie

La 4e édition du Festival suisse de l’horlogerie (FHS) se tiendra du 4 au 6 décembre à La Chaux-de-Fonds, où l’événement s’implante désormais durablement.
01.03.2026, 15:4301.03.2026, 15:43
Les organisateurs du festival, qui va se d
La Chaux-de-FondsKeystone

La Chaux-de-Fonds accueillera la 4e édition du Festival suisse de l'horlogerie (FHS) du 4 au 6 décembre. L'occasion de signaler que l'événement s’installera durablement dans la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises, après trois éditions à Yverdon-les-Bains (VD).

La manifestation «à haute valeur culturelle ajoutée» fédère artisans, écoles spécialisées, créateurs, institutions, et marques horlogères, ont indiqué les organisateurs. Pour la première fois depuis sa fondation, elle entre en résonance avec une institution culturelle majeure, le Musée international d’horlogerie (MIH).

«Je me réjouis que le FHS prenne ses quartiers en plein coeur de la ville de La Chaux-de-Fonds», s'est réjoui Régis Huguenin, directeur conservateur du MIH, cité dans le communiqué publié vendredi.

Maison du Peuple et MIH

«Ecrin unique offert à la transmission et à l'excellence des savoir-faire horlogers», le FHS ajoute cette année durant trois jours une «connexion expérientielle didactique entre la plus que centenaire Maison du Peuple et le MIH fraîchement cinquantenaire, gardien de 500 ans d'histoire horlogère».

Le fil rouge de l'édition, «L’Odyssée d’Hora», propose donc un voyage immersif au coeur des métiers d’art. Le public rencontrera celles et ceux qui «façonnent les créations, du maître artisan à la vitrine du créateur, au fil d’un parcours expérientiel mêlant traditions, innovation et créativité».

Ecosystème vivant

Un pont entre histoire, savoir-faire et modernité. Au sujet de son implantation dans un écosystème vivant telle que la celui de la Métropole horlogère, l'association du FHS, basée à Genève, se réjouit:

«S’installer à La Chaux-de-Fonds, c’est s’immerger dans un territoire où précision, artisanat et patrimoine industriel horloger sont un art de vivre.»

Il est vrai qu'au centre de l’Arc jurassien et du canton de Neuchâtel, manufactures renommées, ateliers discrets et centres de formation cohabitent dans un réseau horloger «dense et complémentaire», relève encore le communiqué. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Cette Romande a fait son premier Montreux Jazz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le temps partiel varie d'un canton à l'autre et ça cache une injustice
En Suisse, le taux d'occupation des femmes varie fortement selon la région et le secteur d'activité, révélant que le travail à temps partiel est bien plus souvent subi qu'un réel choix.
Environ quatre actifs sur dix en Suisse travaillent moins de 37 heures par semaine. Pour le PLR, c'est un problème: le conseiller aux Etats Damian Müller avait réclamé il y a quelques années une déduction fiscale pour le travail à plein temps.
L’article