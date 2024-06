Ce fan du FC Sion va accueillir le gratin mondial dans son hôtel

Le vrai travail pour le nouveau directeur commencera de toute façon après cela. Il y a plusieurs choses qu'il veut améliorer, comme le contact avec la population locale. On verra s'il parvient à réparer la relation tendue entre le complexe qatari et ses voisins. Il en est certainement capable.

De l'Allemagne, l'Australie et les Etats-Unis, il est passé à Dubaï - le premier véritable test dans le segment du luxe, même si la ville ne comptait à l'époque qu'une poignée d'hôtels 5 étoiles. Il s'en est suivi un intermezzo à Oman, où se trouve encore aujourd'hui son hôtel préféré, le «Grand Hyatt» de Muscat. Ensuite, il a travaillé en Russie, en Inde et au Qatar avant de rentrer en Suisse.

L'hôtelier a une grande expérience des grands événements. Qu'une situation exceptionnelle se produise juste après son entrée en fonction dans l'un de ses hôtels n'est pas une nouveauté pour Chris Franzen. Un mois avant la Coupe du monde de football au Qatar, il a ouvert le Waldorf Astoria Lusail à Doha et l'a dirigé pendant le tournoi. Là-bas, il a accueilli des sportifs, des stars et des représentants d'Etat, ainsi qu'Elon Musk.

Ces jours-ci, ce n'est pas seulement le nouveau directeur qui a fort à faire, mais aussi toute l'équipe du Bürgenstock, composée d'environ 700 employés . En effet, tout doit fonctionner comme sur des roulettes pendant le week-end de la conférence. Les invités de marque doivent être pris en charge et bien nourris. Le Valaisan voit également la conférence comme une occasion de présenter l'hôtel, la région et toute la Suisse sous un jour positif.

L'organisation et la tenue de la conférence relèvent entièrement de la Confédération. Cela inclut également l'attribution des quelque 380 chambres des deux hôtels de luxe du complexe. Il ne peut pas dire qui occupera la meilleure chambre de l'établissement, la «Royal Suite» de plus de 300 mètres carrés avec sauna privé et terrasse sur le toit.

Ce week-end, le monde entier aura les yeux rivés sur son établissement. Chris Franzen vient de devenir directeur général du Bürgenstock Resort. Lorsqu'il a pris ses fonctions début avril, ce quinquagénaire de 53 ans ne savait pas encore que quelques semaines plus tard, la conférence de paix sur l'Ukraine se tiendrait chez lui et qu'il serait en quelque sorte rétrogradé au rang d'invité dans son propre hôtel.

Un UDC molesté par la police: «La cheffe de Fedpol doit démissionner»

Une altercation entre un important politicien UDC et un agent de la police du Palais fédéral agite Berne. Un membre de son groupe veut la démission de la cheffe de Fedpol, responsable de la sécurité du bâtiment et des parlementaires. A gauche, on loue le travail de l'agent. Et qu'est-ce que l'Ukraine a à voir là-dedans?

C'était du jamais-vu à Berne, ce mercredi matin: dans le hall du Palais fédéral, un parlementaire en est venu aux mains avec la sécurité. Et pas n'importe quel parlementaire: le conseiller national zougois Thomas Aeschi, chef de groupe UDC aux Chambres, un des hommes les plus puissants du parti.