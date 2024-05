Berne a approuvé l'engagement de 4000 militaires (image d'illustration). Keystone

Comment la Suisse assurera la défense du Bürgenstock pendant le sommet

Le sommet sur la paix en Ukraine, qui se déroulera au Bürgenstock (NW) les 15 et 16 juin, attirera de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement internationaux. La Confédération a pris des mesures pour assurer leur sécurité.

Le sommet sur la paix en Ukraine aura lieu les 15 et 16 juin au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald. Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen ou encore Giorgia Meloni feront le déplacement, tout comme les présidents polonais, finlandais et letton, entre autres.

En vertu du droit international public, la Suisse est tenue d'assurer leur sécurité, rappelle ce mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. Pour ce faire, Berne a pris une série de mesures.

Police aérienne

Tout d'abord, l'usage de l'espace aérien sera temporairement restreint dans la région du Bürgenstock. Cette mesure durera du 13 juin à 08h00 au 17 juin à 20h00, précise le gouvernement dans un communiqué.

Les Forces aériennes assureront un service de police aérienne et une surveillance renforcée de l'espace aérien. Ce dernier sera restreint pour le trafic aérien à vue, pour le trafic aux instruments non commercial et pour les aéronefs sans occupants.

4000 militaires

Parallèlement, le Conseil fédéral a approuvé l'engagement subsidiaire de maximum 4000 militaires en service d'appui des autorités nidwaldiennes. L'armée soutiendra la police cantonale en assumant notamment des tâches de protection d'objets, de surveillance, de reconnaissance et de logistique. Elle mettra aussi à disposition du canton de Nidwald du matériel et des véhicules.

Ces mesures complèteront le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités cantonales. Elles ne devraient pas entraîner de dépenses supplémentaires pour la Confédération, relève le gouvernement.

Protection de la population

Et de souligner encore que l'effectif de militaires engagés s'explique par la configuration du terrain et l'ampleur des missions demandées, en particulier du nombre d'objets à protéger. Le Parlement doit normalement approuver l'engagement de l'armée lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines.

Dans le cas présent, les délais sont trop courts pour que le Conseil fédéral présente son message aux Chambres d'ici la conférence. Il leur remettra un rapport pour la session d’automne.

La Confédération apportera encore d'autres contributions. Un soutien sera donné en matière de sécurité des communications, de protection de la population et de radiologie ou encore de la protection contre les incidents nucléaires, biologiques ou chimiques. L'évolution de la situation en matière de cybermenaces sera aussi surveillée. Le Service de renseignement de la Confédération sera également à l'oeuvre. (ats)