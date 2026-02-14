Cassis en discussions avant Munich

Ignazio Cassis a échangé avec plusieurs responsables internationaux, dont Radmila Shekerinska, sur la sécurité européenne et la guerre en Ukraine.

Ignazio Cassis a multiplié les contacts vendredi, en préambule de la Conférence sur la sécurité de Munich. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec divers dirigeants dont la secrétaire générale déléguée de l'Otan, Radmila Shekerinska.

«Nous avons discuté de l'avenir de la sécurité européenne et j'ai partagé mes réflexions sur la manière dont l'OSCE pourrait contribuer en cas d'accord de paix négocié ou de cessez-le-feu en Ukraine.» Ignazio Cassis

Le chef du DFAE a abordé plus tard les mêmes thématiques avec le responsable du Département d'Etat américain en charge des affaires européennes et eurasiennes, Brendan Hanrahan. Cassis a également rencontré son homologue géorgienne Maka Botchorishvili, avec qui il a parlé notamment du rôle de l'OSCE comme plateforme de dialogue inclusive.

Le ministre tessinois a encore discuté avec son homologue syrien Asaad Hasan Alshibani, avec lequel il s'est entretenu de la situation sécuritaire dans la région ainsi que des perspectives d'avenir de la Syrie.

Les conseillers fédéraux Beat Jans et Martin Pfister participeront aussi à la Conférence de Munich sur la sécurité, qui se termine dimanche. Le premier abordera des thèmes allant de la cybersécurité aux enjeux de l'extrémisme violent alors que le second parlera de la nouvelle stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d’armement. (dal/ats)