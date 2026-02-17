David Vocat. Keystone

Pourquoi le chef des pompiers n'a rien dit sur les mousses du Constellation

En Valais, la police a auditionné le commandant des pompiers de Crans-Montana lundi. David Vocat a rejeté toute responsabilité à propos d'éventuels manquements lors des contrôles de sécurité antérieurs au drame.

L'enquête se poursuit pour tenter d'établir les responsabilités lors du drame qui a endeuillé Crans-Montana la nuit du Nouvel-An.

La police valaisanne a auditionné lundi David Vocat, le chef des pompiers de la station. Son interrogatoire a duré une douzaine d'heures. Le commandant s'est exprimé face aux médias à peine sorti du poste, vers 21 heures. Il est apparu à fleur de peau et éprouvé sur la RTS:

«On a la tête qui est toute...on est confus. Ca fait 40 jours que je ne sais plus si je suis dans un rêve ou un cauchemar, et là, c'est un cauchemar»

Le Valaisan a dû s'expliquer en tant que personne appelée à fournir des renseignements. Il avait, par ailleurs, participé à un contrôle de sécurité du bar Le Constellation en 2018.

Toujours sur la RTS, David Vocat estime cependant que ce n'était pas son travail à lui de se préoccuper de la sécurité des matériaux à l'intérieur de l'établissement – dont font partie les mousses.

Il ajoute qu'il l'aurait évidemment fait si ça avait été son job, mais il n'est pas formé pour ça. Le pompier dit aussi qu'il se tient à jour en permanence sur les risques et les dangers pour les services d'intervention, et sur cet aspect-là avant tout.

«On parle des voitures électriques, on parle des panneaux solaires, on parle de pleins de choses qui sont des dangers pour les intervenants, mais pas au niveau des matériaux combustibles à l’intérieur des locaux.» David Vocat à la RTS

A nouveau au bord des larmes, il a ensuite eu un mot pour les victimes de l'accident:

«Je souhaite à tous les gens encore en vie qu'ils guérissent, qu'ils aillent le mieux possible. Et que plus jamais, mais plus jamais ça arrive, parce que je ne pourrais plus le supporter»

David Vocat risque l'inculpation si la justice lui attribue des manquements. (vz)