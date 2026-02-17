Pourquoi le chef des pompiers n'a rien dit sur les mousses du Constellation
L'enquête se poursuit pour tenter d'établir les responsabilités lors du drame qui a endeuillé Crans-Montana la nuit du Nouvel-An.
La police valaisanne a auditionné lundi David Vocat, le chef des pompiers de la station. Son interrogatoire a duré une douzaine d'heures. Le commandant s'est exprimé face aux médias à peine sorti du poste, vers 21 heures. Il est apparu à fleur de peau et éprouvé sur la RTS:
Le Valaisan a dû s'expliquer en tant que personne appelée à fournir des renseignements. Il avait, par ailleurs, participé à un contrôle de sécurité du bar Le Constellation en 2018.
Toujours sur la RTS, David Vocat estime cependant que ce n'était pas son travail à lui de se préoccuper de la sécurité des matériaux à l'intérieur de l'établissement – dont font partie les mousses.
Il ajoute qu'il l'aurait évidemment fait si ça avait été son job, mais il n'est pas formé pour ça. Le pompier dit aussi qu'il se tient à jour en permanence sur les risques et les dangers pour les services d'intervention, et sur cet aspect-là avant tout.
A nouveau au bord des larmes, il a ensuite eu un mot pour les victimes de l'accident:
David Vocat risque l'inculpation si la justice lui attribue des manquements. (vz)