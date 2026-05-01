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Un bureau de signalement externe ouvre dès l’automne

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Le nouveau bureau de signalement a été choisi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la période d'octobre 2026 à décembre 2031.Image: KEYSTONE

Un bureau de signalement externe ouvre dès l’automne

Dès octobre 2026, un bureau de signalement externe sera chargé de traiter les irrégularités dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et d’orienter les cas concernés.
01.05.2026, 11:2401.05.2026, 11:24

L'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Berne sera chargée de gérer le bureau de signalement externe dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. Il a été choisi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la période d'octobre 2026 à décembre 2031.

La migration vers la Suisse est «indispensable à notre mode de vie»

Les requérants d’asile, les collaborateurs des prestataires chargés de l’encadrement et de la sécurité ainsi que les aumôniers et les bénévoles pourront signaler les éventuelles irrégularités constatées dans les structures d’hébergement pour requérants d’asile de la Confédération.

Le bureau enregistrera les signalements, conseillera les personnes concernées et les orientera vers les services spécialisés et les services de conseil compétents ou vers les autorités de poursuite pénale, indique vendredi le SEM. (tib/ats)

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