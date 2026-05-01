Image d'illustration. Keystone

Nicolas Richard est le lauréat du programme Gilbert Musy 2026

Le traducteur et écrivain français Nicolas Richard a été récompensé par le Programme Gilbert Musy 2026. Il bénéficiera d’une résidence de deux mois au château de Lavigny et participera à plusieurs événements en Suisse romande.

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L'écrivain et traducteur français Nicolas Richard est le lauréat du Programme Gilbert Musy 2026. Il a traduit quelque 120 livres de l'anglais et plus de 90 auteurs en 30 ans. Il bénéficiera de deux mois de résidence au château de Lavigny (VD) du 5 mai au 29 juin.

Nicolas Richard a notamment traduit Thomas Pynhon, Philip K. Dick, Allen Ginsberg, Richard Brautigan, Jim Dodge, Harry Crews, Richard Powers, Valeria Luiselli et Hernan Diaz, mais aussi les musiciens-poètes Patti Smith et Leonard Cohen ou encore les cinéastes Woody Allen et Quentin Tarantino (livre et sous-titres d'«Inglorious Basterds»), indique le Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL) dans un communiqué.

Il a reçu le prix Maurice-Edgar-Coindreau en 2013 pour sa traduction du roman de Russell Hoban, «Enig Marcheur», aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Il est également l'auteur d'un essai sur son expérience de traducteur: «Par instants, le sol penche bizarrement» chez Robert Laffont (2021).

Egalement écrivain, Nicolas Richard a publié plusieurs fictions, dont «La dissipation» (2018) et La chanteuse aux trois maris« (2024) aux éditions Inculte, ainsi que »Gunks, chronique du temps insouciant" chez Arthaud (2025).

Présent à Soleure

«Traduire, c'est une façon stimulante de lire. Une impression de sol qui penche, de perturbation des sens, d'équilibre menacé. En même temps, c'est un jeu où il s'agit souvent de s'improviser enquêteur et d'appeler à l'aide», aime à résumer Nicolas Richard, cité dans le communiqué.

Le lauréat du Programme Gilbert Musy 2026 participera à plusieurs événements en Suisse romande et à Soleure, à l'occasion des Journées littéraires du 15 au 17 mai. Il donnera une Master class sur l'art de traduire les dialogues (7 au 9 mai) et deux conférences sur son métier de traducteur (12 et 28 mai) à l'Université de Lausanne.

Le 4 juin, il sera en dialogue avec le traducteur Claro à la Villa du Lac, à Vevey, autour du géant de la littérature américaine Thomas Pynchon, qu'ils ont tous deux traduit.

Le 25 juin, Nicolas Richard proposera une conférence musicale autour de Fernando Pessoa au Casino-Théâtre de Rolle, à l'occasion de la parution de sa traduction aux éditions du Seuil de la biographie de l'écrivain portugais par Richard Zenith.

Créée en 2018 par le Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL), cette bourse porte le nom du traducteur Gilbert Musy, qui a joué un rôle important pour la littérature suisse et pour la reconnaissance de sa profession. Il a traduit de nombreux auteurs suisses alémaniques comme Hugo Loetscher, Matthias Zschokke et Erica Pedretti, pour ne citer qu'une partie de sa bibliographie, publiée en Suisse et en France. Il était aussi écrivain. (tib/ats)