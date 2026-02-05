larges éclaircies-1°
Un retour à long terme à Brienz semble possible

Un retour à long terme à Brienz semble possible

Selon les experts, la situation a tellement évolué dans le village grison qu'il n'y aura plus d'évacuations prolongées dans les années à venir. Le projet de relocalisation est toutefois maintenu.
05.02.2026, 20:3805.02.2026, 20:38

Il semble à nouveau possible de vivre à long terme dans le village grison de Brienz, menacé par un glissement de terrain. Selon les experts, la situation a tellement évolué qu'il n'y aura plus d'évacuations prolongées dans les années à venir. La population avait été évacuée pendant 62 semaines.

Deux raisons ont conduit à cette décision, a déclaré jeudi soir le géologue Reto Thöny devant les personnes concernées à Tiefencastel (GR). D'une part, cette évolution est due au succès du tunnel de drainage et, d'autre part, aux éboulements de novembre dernier.

Les habitants de Brienz vont pouvoir rentrer chez eux

La commune d'Albula, responsable du projet, maintient néanmoins son projet de relocalisation. Les autorités souhaitent accorder aux personnes concernées un nouveau délai jusqu'au 9 mars pour s'inscrire à une relocalisation préventive.

Près d'un tiers de la population totale avait déjà entamé la procédure. Toutefois, les habitants auront désormais la possibilité d'interrompre la démarche en raison de la nouvelle situation de danger, a souligné Roland Tremp, du groupe de projet chargé de la relocalisation. Il a justifié son propos en expliquant qu'une relocalisation coute un certain prix. Les personnes concernées doivent en effet faire démolir leurs anciennes maisons à Brienz. (ag/ats)

Thèmes
